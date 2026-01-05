不敵租金上漲！迪化街40年「顏記杏仁露」將歇業 粉絲嘆：全台北最濃

一位網友近日分享，迪化街40年名店「顏記杏仁露」不敵租金壓力，將於農曆年後收攤，消息曝光後引發熱議，許多粉絲紛紛不捨感嘆，「全台北最濃的花生湯跟紅豆湯！」、「超愛它的杏仁露，吃20多年了竟然要收了，又一間時代的眼淚」。業者出面證實，由於租金上漲、騎樓禁擺攤、身體吃不消等原因決定退休，預計營業至2月28日。

台北市場處介紹，顏記杏仁露其實已有超過一甲子的歷史，上一代老師傅原本是挑著扁擔沿街叫賣，業者拜師學藝後改成在永樂市場旁擺攤，之後進駐到改建完成的永樂市場。

顏記杏仁露冬天賣花生湯、椪餅、油條，夏天則是杏仁、綠豆、紅豆露。杏仁露使用北部做法，將甜品和石花菜涼露分開放，等到石花凍凝固後，食用前再放進甜品，和南部直接將拌勻再冰不同，如此一來可以讓涼露保持新鮮、避免腐壞；花生湯則是熬煮8小時，把花生粒煮到快化掉、完全溶在甜湯，多年來吸引不少忠實粉絲。

業者證實，由於租金上漲、騎樓禁擺攤、身體吃不消等原因決定退休，預計營業至2月28日。有網友在Threads預告停業消息，吸引不少粉絲回應，「蛤！全台北最濃的花生湯跟紅豆湯！怎麼會？阿姨雖然臉臭可是只是高效率，沒有不客氣嗚嗚嗚。而且湯濃到真的加水兌一倍才是外面賣的普通濃度，不貴欸。有次冬至前買紅豆湯回家，一碗抵三碗…有說什麼時候收嗎」、「超愛它的杏仁露，吃20多年了竟然要收了，又一間時代的眼淚」。

