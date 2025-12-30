不敵缺工潮！基隆「華星牛排館」明年起暫時歇業

位於基隆、飄香40餘年的老字號「華星牛排館」，宣布將於明年起「暫時歇業」。（圖／東森新聞）





記憶中的經典美味又少一味！位於基隆、飄香40餘年的老字號「華星牛排館」，近日於官方社群平台拋出震撼彈，宣布因長期面臨人力不足的困境，將於明年起「暫時歇業」。消息一出，令大批忠實顧客感到震驚與不捨，紛紛湧入官網留言挽留，希望能留住這份屬於基隆人的共同回憶。

坐落於基隆港旁的華星牛排館，店內保留了濃厚的經典老派西餐廳氛圍，不僅是用餐環境優雅，更是許多基隆在地人從小吃到大的美食地標，承載了無數家庭約會、慶生與聚餐的溫馨時光。

該店不僅屢次登上各大媒體版面，也是眾多名人與明星的私房愛店。立委高嘉瑜便曾在美食節目中透露，小時候家中只有在特別慶功時才會造訪華星，那鐵板上滋滋作響的聲音，搭配黑胡椒香氣與多汁的菲力牛排，完美復刻了「小時候吃到最好吃的味道」。



然而，儘管擁有高人氣與好口碑，業者仍坦言無法抵擋現今餐飲業嚴峻的「大缺工」浪潮。業者在公告中表示，由於人力短缺問題難解，不得不做出暫時休息的沉重決定。

歇業消息曝光後，不少老顧客感到惋惜，紛紛留言直呼：「這是基隆最好吃的牛排，沒有之一」、「拜託千萬別熄燈」。更有民眾剛好預訂了12月31日的座位，沒想到竟意外成為該店暫別前的最後一天營業日，感嘆要把握機會好好回味。

隨著明年起暫時歇業的定局，這間陪伴基隆人走過40個年頭的老字號牛排館，將在年底暫時畫下休止符，也讓許多饕客趕在熄燈前，再次前往品嚐這份難以忘懷的經典滋味。

