不敵衛冕冠軍！谷愛凌為大陸隊添冬奧第1銀 喊「精神上最圓滿」

2026米蘭-科爾蒂納冬奧（Milano Cortina Winter Olympics）正在進行中。當地時間9日舉行的自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中，代表大陸出賽的「滑雪女神」谷愛凌奪得銀牌，為大陸代表團首面銀牌。瑞士選手格雷莫德（Mathilde Gremaud）則成功衛冕金牌。

根據《中新社》等，決賽共12名選手出賽，每人有3次滑行機會，取其最佳成績排名。在北京冬奧同項目奪下亞軍的谷愛凌於第一輪滑行挑戰全新動作，展現流暢滑行，獲得86.58的高分。

不過，她在第2輪滑行於道具區發生失誤，僅獲23.00分；第3輪剛出發便在第一個道具處摔倒，得分1.65分。最終，谷愛凌憑藉第一輪的成績收穫銀牌，格雷莫德則以86.96分成功衛冕。

瑞士選手格雷莫德（中）在女子坡面障礙技巧項目衛冕。谷愛凌（左）奪銀。（圖／路透社）

儘管無緣讓獎牌變色，谷愛凌仍對自己的表現感到滿意，「今天做到了我一輩子最好的一套坡面障礙動作。在比賽精神上，我覺得是最圓滿的。因為不只是能不斷挑戰自我，還能不斷挑戰這項運動的極限」。

據悉，谷愛凌2025年曾經歷嚴重的腦震盪和鎖骨骨折，傷癒後重返賽場並再次站上冬奧頒獎台，讓她感到自己變得更加強大。她說，「這4年來非常艱難，現在也沒有變得更容易，我自己變得更強，能頂得住更多、認識自己很多，更想保護其他人」。

谷愛凌在決賽中。（圖／路透社）

現年22歲的谷愛凌在美國加州出生，母親為大陸人、父親為美國人。她在北京冬奧自由式滑雪獲得2金1銀佳績。與此同時，由於中國大陸並不容許雙重國籍，谷愛凌的國籍問題受到外界高度關注，沒有正式、官方訊息佐證其已放棄美國籍。她日前接受美媒訪問時稱，代表大陸參賽一直都是她的計劃，強調這一決定並非出於經濟因素。

除了谷愛凌，大陸隊的韓林杉和劉夢婷也參加了決賽。劉夢婷以67.46分排名第5，而韓林杉則中途退賽。谷愛凌在本屆冬奧的賽事尚未結束，「3線作戰」的她接下來還將參加自由式滑雪女子大跳台以及U型場地項目比賽。

