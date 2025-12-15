不敵需求下降壓力 德國福斯16日起德勒斯登工廠停產88年來首見
德國福斯汽車從12月16日起旗下德勒斯登工廠停止生產。（圖片來源／Volkswagen (@VW)/ X）
在德國福斯汽車（Volkswagen ）成立88年的歷史中，停產的情況從未發生過，如今，為了解決現金流短缺的問題，這家歐洲最大的汽車製造商被迫首次關閉位於德國本土的一家工廠。
根據《金融時報》（Financial Times）14日報導，德國福斯汽車從12月16日起旗下德勒斯登工廠停止生產。自2002年以來，這家小型工廠運作約23年，已生產約20萬輛汽車，展示該公司的技術實力。
德勒斯登（Dresden）工廠最初組裝高階轎車輝騰（Phaeton），輝騰於2016年停產後，該廠開始生產ID.3電動汽車，直到近期。
德勒斯登廠將租給工業大學
最後一輛汽車將在本周二駛出德勒斯登工廠，該廠以落地玻璃牆而聞名，被暱稱為透明工廠，今後該廠將租賃給德累斯頓工業大學，成立一個高科技創新園區，專注研發人工智慧（AI）、機器人和其他先進科技，並作為旅遊景點園區，開放給民眾參觀。
透明工廠目前僱用250名員工。最初，福斯汽車計畫只保留135個職位，但在福斯汽車的執行長薛福（Thomas Schäfer）和集團工會主席 Daniela Cavallo視察後，確認將保留155名員工。
為了鼓勵員工搬遷，福斯汽車向願意調往位於沃爾夫斯堡（距今約300公里）的公司總部的員工提供3萬歐元的簽約獎金（約110.3萬元台幣）。據與會者透露，這項激勵措施在最近的一次員工會議上遭到員工的噓聲。
福斯汽車已保證德勒斯登工廠員工的就業保障至2030年。從 2026 年初開始，員工將納入福斯汽車的集體談判協議，預計將提供更高的薪資和更好的就業條件。
德勒斯登工廠關閉，是福斯和工會雙方去年達成的重組協議的一部分。當時，勞資雙方同意在德國境內裁員超過3.5萬人，約佔該公司12萬德國員工總數的30%。他們也同意將薪資提高5%，但將這部分成長存入公司基金，用於節省開支。
需求下降，導致產能過剩
當時，管理層表示由於需求下降，導致產能過剩，並且在提出一系列節約成本的措施後與工會進行談判，這些措施包括關閉德國10家工廠中的至少3家；相應裁員；統一減薪10%。
近日，福斯汽車執行長薛福表示，關閉德勒斯登工廠的決定並非輕率之舉，並強調「從經濟角度來看，這是至關重要的」。福斯汽車集團第三季（7月至9月）稅後淨虧損10.7億歐元（約393.44億元台幣）。這是福斯自2020年疫情以來首次單季虧損超過10億歐元，凸顯該公司正經歷數十年結構性問題帶來的嚴峻挑戰。
英國《金融時報》的報導，關閉德勒斯登工廠，是福斯汽車重組的一部分，因為福斯汽車遭遇多種壓力，包括中國對手的競爭壓力、中國市場銷售低迷、歐洲市場需求疲軟、以及美國市場銷售關稅負擔，帶來的現金流壓力。
由於歐盟正在評估是否調整原定自2035年起全面禁止銷售新燃油車的政策，福斯集團預估燃油車的使用壽命會拉長，因此，重新分配未來5年約1600億歐元（約5.9兆元台幣）的投資預算。該公司每年都會滾動式更新5年投資計畫，該預算近年來已大幅削減，2023年至2027年期間的預算為1800億歐元（約6.6兆元台幣）。
