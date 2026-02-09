不敵高市旋風！最大在野聯盟「中道」慘丟百席 要求收回「台灣有事」的12連霸議員也落選

「中道」大選慘丟上百席次，黨魁野田佳彥、齊藤鐵夫宣布下台負責。（翻攝自YouTube）

日本眾議院昨（8日）完成改選，首相高市早苗掀起的旋風橫掃全國，率領自民黨拿下超過法定席次2/3的316席，鞏固高市的執政地位。選前才剛成立，由最大在野黨立憲民主黨、公明黨組成的「中道改革聯合」，席次卻從原本的172席銳減到只剩49席，雙黨魁今（9日）宣布請辭下台。

《NHK》報導，日本眾議院選舉昨天進行投開票，首相高市早苗率領的自民黨從選前的198席，大幅成長至316席，單獨就超過2/3的席次，創下戰後單一政黨新高；與自民黨共組執政聯盟的維新會則從34席小幅成長至36席，兩者相加來到352席，為總席次之75%。

去年高市早苗上任前，宣布退出執政聯盟的公明黨，在國會解散前有24席，今年1月剛和有148席的最大在野黨立憲民主黨合作，成立新在野聯盟「中道改革聯合」。然而在這次大選中，面臨高支持度的高市早苗率領的自民黨挑戰，「中道」慘丟123個席次，嚴重萎縮到只剩下49席，雖然仍是國會最大在野黨，但勢力以不足以與自民黨抗衡。

中道慘敗2黨魁下台 13日選出新黨魁

「中道」2名黨魁、原立憲民主黨的前首相野田佳彥，與原公明黨的齊藤鐵夫，2人分別以小選區和比例代表選區成功當選連任，留在眾議院，但對於「中道」的慘敗，2人難以卸責，今召開記者會表示，他們要為這場歷史性的慘敗承擔責任，提出辭呈。不過他們仍表示，「中道」的成立有歷史意義，現在執政聯盟過渠龐大，提出另一種思考方向的角色變得更加重要。

對於這次敗選原因，齊藤鐵夫認為是宣傳理念和政策的時間不足，從國會解散到投票只有短短幾週的時間，讓新政黨難以獲得選民認同；「中道」預計13日投票選出新黨魁。

掀起「台灣有事」風波 資深議員最高票落選

這次「中道」的慘敗讓很多資深國會議員也落馬，包括曾擔任副首相的12連霸議員岡田克也，去年高市早苗發表「台灣有事」說，稱台灣若發生危機，對日本成存亡危機事態，不排除行集體自衛權，引發中國不滿，當時這段質詢就是由岡田克也在國會中提出，事後他也要求高市應收回發言。岡田克也被認為立場親中，他的父親岡田卓也就是知名連鎖商場AEON永旺集團的創辦人，永旺在中國也有經營事業。

72歲的12連霸議員岡田克也落選。（翻攝自岡田克也臉書）

岡田克也這次在三重縣第三選區不敵自民黨的石原正敬，以9萬0,701票、得票率38.42%落敗，也是全國最高票落選者，由於他沒有被重複提名於比例代表名單中，因此確定落敗、離開眾議院。岡田克也將敗選原因歸咎於高市早苗帶動的選舉熱潮，讓大量選民湧向執政黨，以及網路上太多假消息和批評聲浪，他們未能充分回應導致支持度低迷。

