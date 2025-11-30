不敵「金門曉姐姐」？民眾黨發言人李有宜閃電退黨！

要聞中心/綜合報導

民眾黨發言人李有宜30日上午突然宣布請辭黨內職務並退黨，引發外界關注。李有宜在臉書發文表示，將全力專注博士班學業，期待早日學成畢業後重返政壇服務。此舉被外界解讀可能與2026年新北市第四選區市議員選舉布局有關，支持者紛紛留言表達惋惜。

李有宜。（圖／臉書）

李有宜在臉書上寫道：「親愛的支持者與黨員朋友們，本人即日起辭去民眾黨發言人及財務監督委員職務，並退出民眾黨，全力專注博士班學業。期早日學成畢業，返回政壇為民服務，我們後會有期！」此消息一出，引發支持者在臉書下方留言「為什麼要到退黨呢？可惜了」、「議員初選沒了？」，甚至有人直言「有點內鬥的味道了」。

李有宜政治生涯經歷多次轉變，2015年曾任民進黨前立委羅致政助理但未入黨。後來赴美留學返台後加入國民黨，2022年爭取台北市第5選區（中正萬華）市議員候選人提名未果，轉以無黨籍身份參選但落選，並於2023年遭國民黨撤銷黨籍。隨後李有宜加入民眾黨，曾擔任柯文哲總統競辦發言人，並代表民眾黨參選2024年新北市第二選區（五股區、蘆洲區、三重區富貴里等16里）立委，雖成為「藍白合示範區」之一，但仍輸給民進黨林淑芬。李有宜自2025年2月中起擔任民眾黨發言人。

周曉芸。（圖／臉書）

據了解，李有宜原本有意披民眾黨戰袍挑戰2026年新北市第四選區（三重、蘆洲）市議員選舉，但民眾黨主席黃國昌同時派「金門小（曉）姐姐」周曉芸擔任其服務處三重蘆洲區主任，日前還掛上合照看板，造成民眾黨在該區出現「雙姝對決」的局面。

根據民眾黨規定，若同一選區有超過提名名額的人想參選，先以協調為主，協調未果再比民調。李有宜此時宣布退黨，被視為可能與黨內選舉布局有關，引發外界對民眾黨內部運作的諸多揣測。

