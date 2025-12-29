不敵7級強震！政大校舍「天花板開花、燈具掉落」 校方：盡速修繕

記者柯美儀／台北報導

政大「大勇樓」多間教室天花板掉落。（圖／翻攝畫面）

宜蘭外海27日晚間11時05分發生規模7地震，強度僅次於921大地震、去（2024）年0403強震，多縣市最大震度4級，不少民眾深夜驚醒，餘悸猶存。地震造成部分建物受損，政治大學校舍「大勇樓」也傳出災情，樓內大面積天花板開花。校方今（29）日表示已聯繫廠商，將儘速進行修繕與安全檢查，確保新學期教學環境安全無虞。

政大「大勇樓」部分教室與實驗室供傳播學院課程及實習使用，地震發生後，樓內部分教室出現天花板、燈具掉落的情形，牆面部分區域也出現龜裂痕跡，狀況慘烈。

對此，政大表示，今日上班第一時間已請相關單位盤點大勇樓教室受損情形。經初步確認，約有8間教室因地震影響，出現天花板掉落或投影機歪斜狀況，相關教室已列入後續修繕處理。

政大指出，目前校園正值寒假期間，受影響教室皆未做上課使用，亦未對外開放，因此未影響學生上課與校園活動安全。校方也已同步盡速聯繫廠商安排修繕作業，將於完工後再進行安全檢查，確保新學期教學環境安全無虞。

