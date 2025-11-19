不敵9級陣風！ 飲料店招牌遭吹落 店員：聲音很大

台中市 / 綜合報導

受到東北季風影響，全台不只出現低溫，在台中海線地區還颳起強風，梧棲一間飲料店的招牌，昨(18)日晚間因為不敵9到10級強陣風，整塊招牌被吹落到人行道，幸好沒有砸到人受傷。另外在彰化芳苑沿海，也有民眾拍下一波波海浪被強風吹到路面，但他們已經見怪不怪，說這只是東北季風的日常。

飲料店整塊招牌砸落到人行道，一旁民眾聽到聲響急忙走出來看，大面招牌掉在人行道上，上面直的招牌也搖搖欲墜，隨時可能也會砸下來，一旁民眾看到自己機車差點被招牌砸到，也嚇壞了，因為現場的風真的很大。

廣告 廣告

事發在台中梧棲區一間飲料店，18日晚間店家招牌，不是因為沒有固定好而砸落，而是因為風太大，硬生生被吹落下來，飲料店員工VS.記者說：「我出來的時候它已經掉下來了，就還滿大聲，就是鐵皮掉下來的聲音。」

就連住在梧棲多年的民眾都說，第一次看到風大把招牌吹成這樣，幸好招牌沒有砸到人釀成意外，店家今(19)日上午一早，也請廠商送來新的招牌，受到東北季風影響，在台中海線地區還出現強風。

從中央氣象署風力觀測資訊來看，在台中梧棲18日晚間開始，陸續都是9級以上的陣風，當地要去看醫生的民眾風大到走都走不穩，還有機車直接被吹倒，在彰化芳苑沿海，也有民眾拍下，一波又一波的浪被強風吹到路面。

而當事人說這樣的強風，是當地一般東北季風的海線日常，就算風很大，也只能在這樣的天氣下繼續工作，中央氣象署預報員謝佩芸說：「今天除了清晨之外，其實一整天都會是這種涼涼冷冷的感覺，尤其因為雲量偏多，白天太陽加熱的效果不明顯。」

東北季風來襲冷空氣持續籠罩，氣象署提醒到週末回暖之前，天氣都處於偏涼冷，民眾外出還是要注意好保暖。

原始連結







更多華視新聞報導

飲料店招牌墜砸騎士「6車破損」 業者：協商談賠償

楊柳狂風襲高雄 楠梓飲料店2台冰箱被吹倒報廢

雲林吹11級強風.沿海嚴重揚塵 民嘆：一天掃10幾次地

