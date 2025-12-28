不斷搗亂！中國派10機艦擾台 3架次逾越海峽中線

即時中心／温芸萱報導

國防部今（28）日公布最新中國解放軍台海周邊海、空域動態，中國自昨（27）日上午6時至今日上午6時，共偵獲3架次軍機擾台，其中3架次逾越海峽中線及其延伸線進入我西南空域；另有中國軍艦7艘持續在台海周邊活動。對此，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部今日上午發布新聞稿，公布中國解放軍台海周邊海、空域動態；至上午6時止，共偵獲3架次軍機擾台，其中3架次逾越海峽中線及其延伸線進入我西南空域。

同時，國軍還偵獲中國軍艦7艘持續在台海周邊活動。國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

台海周邊海、空域活動示意圖。（圖／國防部提供）

