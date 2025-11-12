鳳凰颱風減弱成熱帶性低氣壓！全台11/13正常上班上課 僅2地停班課
原鳳凰颱風已於12日晚間7時40分左右，由屏東恆春鎮登陸，沒多久便減弱為熱帶性低氣壓，而氣象署也於12日晚間20時30分解除颱風警報。不過，強烈殘留的雲系，仍造成部分地區有強降雨及強陣風。因此，《中天新聞網》整理出11/13全台停班課訊息。
北部地區
台北市：尚未列入警戒區。
新北市：尚未列入警戒區。
基隆市：尚未列入警戒區。
桃園市：尚未列入警戒區。
新竹市：11/13正常上班、上課。
新竹縣：11/13正常上班、上課。
中部地區
苗栗縣：11/13正常上班、上課。
台中市：11/13正常上班、上課。
彰化縣：11/13正常上班、上課。
南投縣：11/13正常上班、上課。
雲林縣：11/13正常上班、上課。
南部地區
嘉義市：11/13正常上班、上課。
嘉義縣：11/13正常上班、上課。
台南市：11/13正常上班、上課。
高雄市：11/13正常上班、上課。
屏東縣：11/13正常上班、上課。
東部地區
宜蘭縣：11/13正常上班、上課。仍有部分地區災情需進行重建，或其他因地形、交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全等因素，機關、學校首長得在15日範圍內，視實際需要從寬認定給予當事人停班（課）登記。
花蓮縣：受鳳凰颱風馬太鞍溪洪災影響，除鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村明日（11/13）停止上班上課外，其餘正常上班上課。
台東縣：11/13正常上班、上課（政院人事總處宣布）。
離島地區
澎湖縣：11/13正常上班、上課。
金門縣：11/13正常上班、上課。
連江縣：尚未列入警戒區。
