不斷更新／全台豪雨假看這邊！7縣市雨量達標 5地宣布停班課
【緯來新聞網】受滯留鋒面及西南氣流影響，各地仍有持續的降雨，易有中小尺度對流系統伴隨瞬間大雨、雷擊及強陣風。至於民眾最關心是否有豪雨假？根據氣象署的風雨預測，今晚8時至明晚8時，全台有7縣市的山區雨量達「停止上班上課」的門檻，各縣市政府也陸續宣布了。
明天有7縣市的山區雨量達「停止上班上課」門檻。（示意圖／翻攝自pixabay）
根據中央氣象署今（8日）下午5時「24小時累積雨量預測」，明天達停班停課標準的地區包括，新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區及高雄市山區。其中，預估高雄市雨量最多，可達300毫米，降雨可能要等到明晚才會逐漸緩和。
※全台6／10停班停課資訊
【北部地區】
●台北市：未達標
●新北市：未達標
●基隆市：未達標
●桃園市：未達標
●新竹市：未達標
●新竹縣：尚未宣布
【中部地區】
●苗栗縣：尚未宣布
●台中市：正常上班上課
●彰化縣：正常上班上課
●南投縣：上常上班上課
●雲林縣：尚未宣布
【南部地區】
●嘉義縣：正常上班上課
●嘉義市：未達標
●台南市：未達標
●高雄市：那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區、茂林區等5區停班停課
●屏東縣：正常上班上課
【東部地區】
●宜蘭縣：未達標
●花蓮縣：未達標
●台東縣：未達標
【外島地區】
●澎湖縣：未達標
●連江縣：未達標
●金門縣：未達標
更多緯來新聞網報導
Cardi B遭盜刷200萬！親查監視器怒嗆「別想跑」：絕對送你們入監
直擊／張惠妹第401場演唱會在上海！突任性不唱了 驚喜收尾震撼全場
其他人也在看
雨灌全台！氣象署：明後天「雨勢更猛」 豪雨一路炸到週末
受到滯留鋒面與西南風影響，全台暴雨狂灌，部分地區也傳出災情。中央氣象署表示，這波降雨預估持續約一週，尤其明、後兩天（9日、10日），將是鋒面影響最劇烈的時段，中南部山區不排除出現豪雨以上等級降雨，提醒民眾提前做好防災準備。
不斷更新／雨彈強襲！哪放豪雨假一次看 南投仁愛鄉明天停班課
受到滯留鋒面及西南氣流影響，中央氣象署發布「0608滯留鋒面及西南氣流豪雨事件」，提醒各地區易有大雨或豪雨，局部地區可能有豪雨等級以上降雨，請注意短延時強降雨、雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積淹水。本刊也整理出明（9）日停班、停課的相關資訊。
不斷更新／苗栗泰安緊急停班課！ 6/9全台「豪雨假」一次看
受滯留鋒面及西南氣流影響，氣象署啟動「較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業」，週二週三是降雨最顯著時段，各地易出現短延時強降雨及積淹水情形。《台視新聞》整理6月9日全台各縣市停班課情況：北部地區基隆市：未
強風軸正對台灣！氣象粉專示警「挑戰熱帶低壓」 降雨最劇時間曝光
受滯留鋒面及西南氣流影響，明（9）日整個西半部、宜蘭地區及花東山區有陣雨或雷雨，且有大雨或局部豪雨出現，尤其中南部山區有持續性的強降雨，累積雨量可能達到豪雨等級以上，氣象署已啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業。氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，廣東海域附近明天將有低壓渦漩發展，預計週三（10日）通過台灣上空，日本氣象廳甚至認為有機會增強為熱帶低壓，由於強風軸正對台灣，「使週二下午至週三下午成為本輪降
【更新】滯留鋒面、西南氣流挾豪大雨 嘉高屏18行政區明停班停課
[Newtalk新聞] 高雄市政府今（8）日宣布，受滯留鋒面及西南氣流影響，中央氣象署預估9日山區雨量將達停班停課標準，為保障山區民眾安全，那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區等5個行政區9日停止上班、停止上課，其他行政區則維持正常上班上課。 稍早屏東縣政府宣布霧台鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉，共8鄉鎮9日也停班停課。嘉義縣梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、大埔鄉及阿里山鄉等5山區鄉鎮，明天也停止上班、停止上課。 高市府指出，根據氣象署最新資訊，這波天氣系統帶來持續強降雨，中南部山區局部有豪雨以上等級降雨機率，山區累積雨量易達致災標準。呼籲民眾避免前往山區，注意土石流、坍方及溪水暴漲等風險，並提前做好防災準備。市府並提前執行預防性撤離，截至今晚6時，已完成5區共1681人撤離安置。 中央氣象署預報顯示，9日至10日為本波降雨最劇烈時段，全台西半部、東北部及山區普遍有陣雨或雷雨，局部大雨至豪雨，中南部山區更可能出現豪雨等級以上降雨，影響可能延續至6月中旬。 這是近期梅雨季典型滯留鋒面配合西南氣流所致，類似過去多次事件，高雄山區常因地形抬升作用放大雨勢，市府已依標
近大雨等級 曾文水庫6天灌進半座日月潭水庫
西南風與滯留鋒面持續為曾文水庫集水區帶來豐沛水氣，截至晚間9點，單日累積已接近大雨等級，入流不斷，從上週四迄今，合計進水量可望達到6700萬立方米，超過半座日月潭水庫，蓄水率回升至14.94%。水利署南區水資源分署統計，曾文水庫集水區從上週四到昨天，累積降雨近253毫米，預估帶來5千萬立方米的入流量
全台大雨狂炸！這些縣市「雨量達標」可停班課
生活中心／王妤倢報導全台大雨狂炸，氣象署針對基隆市、台北市、新北市等多個縣市發布豪雨特報，多地時雨量驚人，讓不少上班族與學生紛紛叫苦連天。中央氣象署示警，明後兩天（9、10日）受到滯留鋒面與強烈西南氣流的雙重夾擊，全台各地降雨機率極高，西半部、宜蘭地區以及花東山區，都將出現廣泛且持續的陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其中南部山區更要嚴防局部「豪雨等級以上」的致災性降雨。雖然到了週四，滯留鋒面將短暫南移至巴士海峽，整體降雨會略為趨緩，但週五鋒面又會再度重返台灣上空，伴隨著西南風增強，水氣勢必再度激增。面對這波強勢梅雨，許多民眾最關心的莫過於是否有望放「豪雨假」，對此，現行的停班停課雨量標準也隨之曝光。
16縣市「大雨特報」越晚下越大！氣象署：明後天雨勢不輸颱風
氣象署今（8日）上午10:20針對16縣市發布大雨特報，影響時間從8日上午持續至9日晚上，範圍包括：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、連江縣。據《NOWnews 今日新聞》報導，氣象署預...
一口氣灌飽！全台水庫「大解渴」進帳逾1.8億噸
生活中心／李明融報導中南部旱象終於有解，全台水庫迎來及時雨一口氣「大補血」！隨著強烈鋒面接近及西南風大肆增強，連日超狂梅雨猛烈狂炸全台，不僅為多地帶來豐沛雨水，更讓原本乾涸見底的多座水庫笑納驚人入流量。根據經濟部水利署最新統計，截至今天下午3時，這波降雨預估將能為全台水庫一口氣提供高達1.8億噸的驚人水量，全台水情正式迎來大解渴。
超狂6天梅雨灌全台！中、南部水庫「大進帳解渴」 全台蓄水量曝光
近期梅雨鋒面發威，全台各地接連降下大雷雨，雖然帶來不便，但也為台灣水庫帶來豐沛進帳。這波梅雨在短短6天內，為全台主要水庫挹注了超過1.2億噸的寶貴水量，讓原本水情吃緊的南部地區終於「解渴」，民生、產業與農業用水的壓力均獲得大幅舒緩。
快訊／北北基雨勢升級！16縣市「豪、大雨特報」恐下到明晚
雨勢升級！中央氣象署今（8）日14時15分發布豪雨特報，指出鋒面接近、西南風增強及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日台北市、新北市、基隆市有局部大雨或豪雨，桃園、雲林以南地區、馬祖及新竹、苗栗、台中、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積、淹水。影響時間為08日下午至09日晚上。
全台戒備雲圖一片紫白！致災性雨彈連炸7天 重頭戲明後天
今年最強梅雨鋒面正式南下，聯手西南氣流將在台灣滯留長達一週。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發出警示，明後兩天迎來降雨高峰，全台需嚴防致災大雷雨，中南部水庫則盼迎解渴甘霖。
下游注意！持續降雨水位攀升 台灣第一水庫今年首度溢流
受西南風與滯留鋒面的影響，有「台灣第一水庫」之稱的新化虎頭埤，上游持續降雨，累積破百毫米，逕流湧入，水位迅速攀升，超過目前的高層35.18公尺，今年首度自然溢流，農田水利署嘉南管理處籲請民眾遠離河岸，注意安全。根據嘉南管理處新化工作站的觀測，虎頭埤上游的興大林場，從昨天迄今，36小時內累積降雨破百毫
全台大雨連下一週變「紫番薯」！「這兩天」雨勢最大
生活中心／李明融報導鋒面大軍壓境，全台民眾這週出門上班上學千萬別忘了帶傘！根據最新各國氣象模式的降雨模擬顯示，台灣上空即將被「一片紫白」的肥厚雲系籠罩，降雨趨勢圖直接驚見「紫番薯」形態，宣告今年梅雨季以來最強、持續時間最長的一波降雨正式大爆發。氣象專家紛紛發出警訊，指出這波梅雨鋒面不僅是睽違許久「結構最完整」的一波，更將在台灣附近擺盪、滯留長達一週以上。隨著西南季風進場打底並升級為強烈西南氣流，兩者聯手發威下，將為全台帶來極為驚人的降雨量，防汛工作勢必得提前拉高層級。
折疊傘壞了別急著換新！達人用「1生活小物」免花錢就能修好：超牢固
近日受滯留鋒面及西南氣流影響，全台連日降下雨彈，雨傘也成為外出必備用品。不過許多人面對折疊傘損壞時，往往選擇直接丟棄、重新購買，其實傘壞了不一定要急著換新。家事達人陳映如近期分享折疊傘修繕DIY小技巧，透過簡單巧思，就能讓舊傘重獲新生。
最強梅雨殺到 暴雨停班停課有望？2／士林區時雨量破50毫米 學生無奈自嘲「東吳水師」
因為鋒面接近、西南風增強，以及午後對流雲系發展旺盛，雙北發生多處淹水。台北市士林區時雨量飆破50，東吳大學校園馬路變成河道，還有人引用三國自嘲是東吳水師，就連故宮的也出現階梯瀑布。
受惠連日降雨！曾文、烏山頭水庫突破一成
記者張淑娟／楠西報導 連日雨讓曾文水庫和烏山頭水庫的蓄水量均已突破一成，合計增加一千…
獨家／防水鞋夯！「評價款」實測暴雨走15分鐘也OK
獨家／防水鞋夯！「評價款」實測暴雨走15分鐘也OK
雨天不怕鞋子濕掉！她買「1便宜神器」踩水坑也全乾 眾讚：真的方便
近來受到鋒面及西南氣流影響，全台天氣不穩定，大雨來得又急又快，不少區域也出現積淹水狀況，不少人最怕鞋子會濕掉發臭。但近來有網友透露，自己在雨天著急買了一組鞋套，本來不抱期待，殊不知防水能力超好，踩進水坑也不怕濕掉。文章曝光掀起討論。
影/新竹便當店氣爆災區近距離直擊！居民懼：這裡是地獄嗎
新竹市高翠路今（9日）凌晨發生的嚴重氣爆，釀成5人送醫其中3人命危，目前現場全部封鎖，居民也拍下氣爆後沒多久的驚悚現場po上網，恐懼直呼：「這裡是地獄嗎？」