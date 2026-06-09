不斷更新／全台豪雨假看這邊！7縣市雨量達標 5地宣布停班課

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【緯來新聞網】受滯留鋒面及西南氣流影響，各地仍有持續的降雨，易有中小尺度對流系統伴隨瞬間大雨、雷擊及強陣風。至於民眾最關心是否有豪雨假？根據氣象署的風雨預測，今晚8時至明晚8時，全台有7縣市的山區雨量達「停止上班上課」的門檻，各縣市政府也陸續宣布了。

明天有7縣市的山區雨量達「停止上班上課」門檻。（示意圖／翻攝自pixabay）

根據中央氣象署今（8日）下午5時「24小時累積雨量預測」，明天達停班停課標準的地區包括，新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區及高雄市山區。其中，預估高雄市雨量最多，可達300毫米，降雨可能要等到明晚才會逐漸緩和。



※全台6／10停班停課資訊





【北部地區】



●台北市：未達標

●新北市：未達標

●基隆市：未達標

●桃園市：未達標

●新竹市：未達標

●新竹縣：尚未宣布





【中部地區】



●苗栗縣：尚未宣布

●台中市：正常上班上課

●彰化縣：正常上班上課

●南投縣：上常上班上課

●雲林縣：尚未宣布





【南部地區】



●嘉義縣：正常上班上課

●嘉義市：未達標

●台南市：未達標

●高雄市：那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區、茂林區等5區停班停課

●屏東縣：正常上班上課





【東部地區】



●宜蘭縣：未達標

●花蓮縣：未達標

●台東縣：未達標





【外島地區】



●澎湖縣：未達標

●連江縣：未達標

●金門縣：未達標

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