不斷更新／北捷煙霧彈攻擊事件 蔣萬安：從重從速依法究責、絕不寬貸

捷運台北車站M8出口處今日傍晚5時30分左右，遭人丟擲煙霧彈攻擊，導致現場煙霧瀰漫，影響大批下班通勤旅客。台北市長蔣萬安表示，已經指示警察局、消防局務必用最快的速度釐清案情、逮捕嫌犯。（圖：蔣萬安臉書）

捷運台北車站M8出口處今（19）日傍晚5時30分左右，遭人丟擲煙霧彈攻擊，導致現場煙霧瀰漫，影響大批下班通勤旅客。對此，台北市長蔣萬安在臉書發文表示，已經指示警察局、消防局務必用最快的速度釐清案情、逮捕嫌犯，任何在公共場所蓄意製造恐慌、傷害民眾的行為。蔣萬安說，一定從重從速依法究責、絕不寬貸，自己也會持續和市民朋友報告最新情形。

蔣萬安表示，市民朋友晚安，捷運台北車站稍早發生公安事件，台北市警察局、消防局皆在第一時間到場應變。

蔣萬安表示，自己已經指示警察局、消防局務必用最快的速度釐清案情、逮捕嫌犯。

蔣萬安強調，任何在公共場所蓄意製造恐慌、傷害民眾的行為，我們一定從重從速依法究責、絕不寬貸。

蔣萬安指出，北捷板南線台北車站稍早因煙霧影響，依照SOP，部分列車過站不停，目前煙霧已消散、月台列車恢復正常停靠。自己也會持續和市民朋友報告最新情形。

蔣萬安表示，台北捷運已立即啟動全線車站警戒升級，加強巡邏留意可疑人事物。