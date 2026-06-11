不斷更新／孫易磊前2局完全壓制橫濱！6上6下飆3K 最快球速155公里

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「台灣至寶」孫易磊。圖／資料照

「台灣至寶」孫易磊今（11）日在北海道日本火腿鬥士主場ES CON FIELD迎戰橫濱DeNA海灣之星，迎來本季一軍首次先發登板，持續挑戰旅日生涯首勝。

孫易磊首局上面對橫濱首名打者蝦名達夫，第二球就飆出155公里火球，最終再用一顆155公里速球，僅用7球便送出三振。接著對上第二棒牧秀悟，只花4球就讓對方擊出三壘方向飛球出局。面對第三棒佐野惠太，則成功誘使擊出游擊方向滾地球，由水野達稀穩健處理出局。首局用16球完成三上三下，揭開本季一軍初先發序幕。

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2局上，孫易磊延續首局的壓制力，先以5球讓筒香嘉智擊出三壘飛球出局。接著與度會隆輝展開9球纏鬥，最終祭出招牌變速球讓對方揮空吞K。面對勝又溫史，則僅用4球就送出三振，連續兩局完成三上三下，展現十足宰制力。



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