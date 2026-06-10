不斷更新》屏東春日鄉士文村12點停班課 全台豪雨假一次看

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受滯留鋒面及西南氣流影響，中央氣象署持續發布豪雨特報，提醒台東縣、恆春半島及高雄市、屏東縣山區有局部大雨或豪雨發生機率；西半部地區及花蓮山區也有局部大雨，須留意雷擊、強陣風及低窪地區積淹水情形。

因應豪雨影響，高雄市昨（9）晚宣布那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區今（10）日停班課；南投縣仁愛鄉公所、屏東縣春日鄉士文村今也表示，因山區持續降雨，部分路段可能出現落石、倒木、坍方、道路濕滑及溪水暴漲等情況，自中午12時起停班停課。《中時新聞網》整理10日全台各縣市停班停課資訊，供讀者掌握最新異動。

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【北部地區】

基隆市：正常上班上課

台北市：正常上班上課

新北市：正常上班上課

桃園市：正常上班上課

新竹市：正常上班上課

新竹縣：正常上班上課

【中部地區】

苗栗縣：正常上班上課

台中市：和平國中停課，但正常上班，其他地區正常上班上課

彰化縣：正常上班上課

雲林縣：正常上班上課

南投縣：仁愛鄉12點起停班課，其他地區正常上班上課

【南部地區】

嘉義市：正常上班上課

嘉義縣：正常上班上課

台南市：正常上班上課

高雄市：那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區、茂林區停班課

屏東縣：春日鄉士文村中午12點起停班課

【東部地區】

宜蘭縣：正常上班上課

花蓮縣：正常上班上課

台東縣：正常上班上課

【外島地區】

澎湖縣：正常上班上課

連江縣：正常上班上課

金門縣：正常上班上課

【詳情依照「行政院人事行政總處」公布為主。】

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