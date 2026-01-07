不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國

美軍突襲委內瑞拉，逮捕總統馬杜洛夫婦，引發全球關注。（圖／翻攝自川普truthsocial）





美國在當地時間3日凌晨對委內瑞拉發動戰略代號「絕對決心」（Operation Absolute Resolve）行動，經過一連串的空襲與三角洲部隊的地面行動之後，在3小時之內生擒總統馬杜洛，震驚全球。《EBC東森新聞》將為大家整理委內瑞拉國內最新政局變化，以及世界各國的最新表態。

【08:00更新】

美國總統川普在Truthsocial上開心宣布，委內瑞拉的過渡政府將把3000萬至5000萬桶高品質的受制裁石油轉交給美國。這些石油將以市場價格出售，「所得的款項將由我——美國總統掌控，確保其用於造福委內瑞拉和美國人民！」已要求能源部長賴特（Chris Wright）立即執行此計畫。這些石油將由儲油船運送，並直接運送到美國的卸貨碼頭。

