川習會更新／會談結束！川普對習近平悄悄話未獲回應 返美途中洩細節

編譯林浩博／綜合報導

眾所矚目的「川習會」今天(30日)於南韓釜山登場！美國總統川普與中國國家主席習近平稍早會面結束，離開貴賓樓。據外媒快訊，目前人在空軍一號、返美途中的川普，面對記者會達侃侃而談，透露對中關稅降至47%等協議細節，更對此次會面感到非常滿意，在滿分10分的評價中，給出12分。

川習會睽違六年登場。（圖／翻攝畫面）

最新進度

美國總統川普在空軍一號飛回華府的班機上透露，自己與中國國家主席習近平有場「了不起的會議」，在許多議題達成共識，包括稀土為期一年的協議、中國恢復大豆購買、共同阻止芬太尼原料流入美國，以及美國對中國的整體關稅稅率，也從57%降為47%。

至於各界關注的台灣議題，川普斬釘截鐵表示：「從沒提到台灣。」此外，川普還稱讚這次的會面超過滿分10分，給出了12分。隨後還提及金正恩，稱為了他可以再回來。

閉門會談結束短暫露面

川普與習近平結束了閉門會談，此次川習會未舉辦聯合記者會。兩人離場在之前，川普在沒翻譯情況下，在習近平耳邊說了一些話，但未獲對方回應，隨後握手道別、各奔東西。川普約於台灣時間12時許，搭上空軍一號啟程返回美國華府。行程滿檔的他，美東時間傍晚5點，還要趕赴白宮參加萬聖節活動。

川普已登上空軍一號，準備啟程返美。（圖／翻攝畫面）

習近平乘車離開會面場地。（圖／翻攝畫面）

川普與習近平閉門會議後步出建築，川普在沒有翻譯的情況下，在習近平耳邊說了些話，但未獲習的回應。（圖／翻攝畫面）

閉門前習近平說什麼？

據半島電視台不斷更新的快訊，中國國家主席習近平與美國總統川普見面後，則表示見到川普，讓他感到很溫暖。

習近平指出，雙方通話過三次，多次相互通信，一直維持緊密聯繫。

習近平稱，雖然兩國觀點並不總是一致，但兩個經濟大國時有摩擦也屬正常，「中美兩國國情不同，難免有一些分歧，作為世界前兩大經濟體，時而也會有摩擦，這很正常。面對風浪和挑戰，我和特朗普（川普）總統作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。」

習近平還稱，中國的發展與美國再次偉大是相輔相成的，中國和美國應該是夥伴與朋友。習近平接續說，對於彼此關切的領域，雙方的經貿談判團隊已達成基本共識。

另外，習近平稱他已準備好與川普攜手建立兩國關係堅實基礎，為兩國發展創造良好氛圍。

會中，習近平也不忘奉承川普，提及川普對加薩停火的貢獻，稱讚他促進泰國與柬埔寨邊境的安寧。同時習近平也強調中國正以自己方式，為解決地緣政治熱點的衝突做出貢獻，他還呼籲中美兩大國應合作為世界做出貢獻。

根據新華社，陪同出訪的有中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇、中共中央政治局委員、外交部部長王毅、中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰等。

川普與習近平會面。（圖／翻攝畫面）

閉門前川普說什麼？

川普在與習近平會談期間，對這位「朋友」大加讚賞，「能與我長久以來的朋友在一起，真是莫大的榮幸。」

川普還稱讚習近平是「卓越且受人尊敬的領袖」，並稱他是「偉大國家的偉大領導人」。

針對上周末美中官員達成框架的貿易談判，川普表示：「我們將進行一些討論。我認為我們已經在許多事情上達成共識，現在還會再就更多事項達成共識。」

從畫面中可看到，兩位領導人及其高層幕僚在一間小型會議室內會面，桌上擺放著白藍相間的花卉裝飾，兩國國旗並列。

隨同川普出席的美方官員包括財政部長貝森特（Scott Bessent）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles），以及美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。

稍早發生什麼？

● 川普稱習近平：強硬談判者

據卡島半島電視台快訊，台灣時間早上10時12分，美國總統川普與中國國家主席習近平碰面，兩人握手合影。川普稱: 「我們將會有場很成功的會談。」

川普並對習近平說: 「他是名強硬的談判者。」

至於是否會達成貿易協議，川普則回說: 「或許。」

川普與習近平會面。（圖／翻攝畫面）

● 川普放話核試驗

據半島電視台快訊，美國總統川普在自家平台「真實社群」貼文，揚言美國會進行更多核武試驗，以因應中國快速擴大核武庫。

貼文寫道:「美國擁有的核武數量比其他國家都還多，俄羅斯排第二，中國是遠遠落後的第三，但再過五年我們（美國與中國的核武量）就會相當。」

「由於其他國家都在核試，我指示了戰爭部要以同等基準展開核武的試驗。很快這程序就會展開。」

美國川普貼文放話，要比照中國擴張核武，美方也要展開更多核試。（圖／翻攝畫面）

● 川普、習近平抵達機場

據CNN快訊，台灣時間9時32分，中國國家主席習近平已飛抵金海國際機場，美國川普則於約10分鐘前抵達。先前韓媒曾爆料，川普將在機場的貴賓樓與習近平會面。兩人抵達機場都帶有眾多維安隨扈，陣仗龐大。

半島電視台記者楊麗珠分析，就中國而言，除非雙方能夠達成雙贏，否則習近平不會與川普會談。白宮已放出消息，願意批准輝達的先進AI晶片出口中國，作為交換，可預期中國會延後或豁免對美國的稀土出口管制。不過，這些舉動預料只是短期成果。

30日是川普南韓行的最後一天，他並未參加APEC峰會，安排會從金海機場搭空軍一號回國，至於習近平則是當天從金海機場入境，出席慶州的APEC峰會。

習近平也已抵達會面地點，保鑣、維安陣仗龐大。（圖／翻攝畫面）

川普已抵達會場。（圖／翻攝畫面）

● 習近平出發

據新華社快訊，習近平已於台灣時間8時48分啟程飛往南韓釜山赴會，川習會預計台灣時間10時展開。

29日晚間，川普曾在APEC晚宴表示，預計與習近平的會談長達「三、四小時」，並預告會達成雙方都「很滿意」的協議。

中國國家主席習近平已抵達釜山。（圖／翻攝畫面）

● 川習會成果? 外媒：美中對抗仍不會結束

半島電視台記者鮑爾（John Power）分析，外界預期川習會將降低美中貿易緊張，但不大會解決雙方的眾多矛盾。許多提前曝光的潛在協議細節，都旨在避免貿易衝突升溫，而非終止這場從川普第一任期就發動的貿易戰。

新加坡韓禮士基金會（Hinrich Foundation）的貿易政策負責人艾姆斯（Deborah Elms）直言：「我對於這場會議抱持的期望不大。我認為，不論本週結果如何，貿易緊張、關稅威脅、出口管控與限制，以及數位規則等非常規槓桿的使用，以上這些都並未顯示將取消的跡象。」

出版時間: 09:21

更新時間: 14:30

