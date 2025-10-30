川習會更新／會談結束！川普對習近平悄悄話未獲回應 返美途中洩細節
編譯林浩博／綜合報導
眾所矚目的「川習會」今天(30日)於南韓釜山登場！美國總統川普與中國國家主席習近平稍早會面結束，離開貴賓樓。據外媒快訊，目前人在空軍一號、返美途中的川普，面對記者會達侃侃而談，透露對中關稅降至47%等協議細節，更對此次會面感到非常滿意，在滿分10分的評價中，給出12分。
最新進度
美國總統川普在空軍一號飛回華府的班機上透露，自己與中國國家主席習近平有場「了不起的會議」，在許多議題達成共識，包括稀土為期一年的協議、中國恢復大豆購買、共同阻止芬太尼原料流入美國，以及美國對中國的整體關稅稅率，也從57%降為47%。
至於各界關注的台灣議題，川普斬釘截鐵表示：「從沒提到台灣。」此外，川普還稱讚這次的會面超過滿分10分，給出了12分。隨後還提及金正恩，稱為了他可以再回來。
看更多：新／川普機上侃侃而談！給川習會超過滿分 雙方將阻芬太尼原料流入美
閉門會談結束短暫露面
川普與習近平結束了閉門會談，此次川習會未舉辦聯合記者會。兩人離場在之前，川普在沒翻譯情況下，在習近平耳邊說了一些話，但未獲對方回應，隨後握手道別、各奔東西。川普約於台灣時間12時許，搭上空軍一號啟程返回美國華府。行程滿檔的他，美東時間傍晚5點，還要趕赴白宮參加萬聖節活動。
閉門前習近平說什麼？
據半島電視台不斷更新的快訊，中國國家主席習近平與美國總統川普見面後，則表示見到川普，讓他感到很溫暖。
習近平指出，雙方通話過三次，多次相互通信，一直維持緊密聯繫。
習近平稱，雖然兩國觀點並不總是一致，但兩個經濟大國時有摩擦也屬正常，「中美兩國國情不同，難免有一些分歧，作為世界前兩大經濟體，時而也會有摩擦，這很正常。面對風浪和挑戰，我和特朗普（川普）總統作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。」
習近平還稱，中國的發展與美國再次偉大是相輔相成的，中國和美國應該是夥伴與朋友。習近平接續說，對於彼此關切的領域，雙方的經貿談判團隊已達成基本共識。
另外，習近平稱他已準備好與川普攜手建立兩國關係堅實基礎，為兩國發展創造良好氛圍。
會中，習近平也不忘奉承川普，提及川普對加薩停火的貢獻，稱讚他促進泰國與柬埔寨邊境的安寧。同時習近平也強調中國正以自己方式，為解決地緣政治熱點的衝突做出貢獻，他還呼籲中美兩大國應合作為世界做出貢獻。
根據新華社，陪同出訪的有中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇、中共中央政治局委員、外交部部長王毅、中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰等。
閉門前川普說什麼？
川普在與習近平會談期間，對這位「朋友」大加讚賞，「能與我長久以來的朋友在一起，真是莫大的榮幸。」
川普還稱讚習近平是「卓越且受人尊敬的領袖」，並稱他是「偉大國家的偉大領導人」。
針對上周末美中官員達成框架的貿易談判，川普表示：「我們將進行一些討論。我認為我們已經在許多事情上達成共識，現在還會再就更多事項達成共識。」
從畫面中可看到，兩位領導人及其高層幕僚在一間小型會議室內會面，桌上擺放著白藍相間的花卉裝飾，兩國國旗並列。
隨同川普出席的美方官員包括財政部長貝森特（Scott Bessent）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles），以及美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。
稍早發生什麼？
● 川普稱習近平：強硬談判者
據卡島半島電視台快訊，台灣時間早上10時12分，美國總統川普與中國國家主席習近平碰面，兩人握手合影。川普稱: 「我們將會有場很成功的會談。」
川普並對習近平說: 「他是名強硬的談判者。」
至於是否會達成貿易協議，川普則回說: 「或許。」
● 川普放話核試驗
據半島電視台快訊，美國總統川普在自家平台「真實社群」貼文，揚言美國會進行更多核武試驗，以因應中國快速擴大核武庫。
貼文寫道:「美國擁有的核武數量比其他國家都還多，俄羅斯排第二，中國是遠遠落後的第三，但再過五年我們（美國與中國的核武量）就會相當。」
「由於其他國家都在核試，我指示了戰爭部要以同等基準展開核武的試驗。很快這程序就會展開。」
● 川普、習近平抵達機場
據CNN快訊，台灣時間9時32分，中國國家主席習近平已飛抵金海國際機場，美國川普則於約10分鐘前抵達。先前韓媒曾爆料，川普將在機場的貴賓樓與習近平會面。兩人抵達機場都帶有眾多維安隨扈，陣仗龐大。
半島電視台記者楊麗珠分析，就中國而言，除非雙方能夠達成雙贏，否則習近平不會與川普會談。白宮已放出消息，願意批准輝達的先進AI晶片出口中國，作為交換，可預期中國會延後或豁免對美國的稀土出口管制。不過，這些舉動預料只是短期成果。
30日是川普南韓行的最後一天，他並未參加APEC峰會，安排會從金海機場搭空軍一號回國，至於習近平則是當天從金海機場入境，出席慶州的APEC峰會。
● 習近平出發
據新華社快訊，習近平已於台灣時間8時48分啟程飛往南韓釜山赴會，川習會預計台灣時間10時展開。
29日晚間，川普曾在APEC晚宴表示，預計與習近平的會談長達「三、四小時」，並預告會達成雙方都「很滿意」的協議。
● 川習會成果? 外媒：美中對抗仍不會結束
半島電視台記者鮑爾（John Power）分析，外界預期川習會將降低美中貿易緊張，但不大會解決雙方的眾多矛盾。許多提前曝光的潛在協議細節，都旨在避免貿易衝突升溫，而非終止這場從川普第一任期就發動的貿易戰。
新加坡韓禮士基金會（Hinrich Foundation）的貿易政策負責人艾姆斯（Deborah Elms）直言：「我對於這場會議抱持的期望不大。我認為，不論本週結果如何，貿易緊張、關稅威脅、出口管控與限制，以及數位規則等非常規槓桿的使用，以上這些都並未顯示將取消的跡象。」
出版時間: 09:21
更新時間: 14:30
掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global
更多三立新聞網報導
日相高市早苗已抵南韓！將與李在明會面 明有望與習會談
荷蘭有望迎首位同志且最年輕總理 超越早前呼聲高的「荷版川普」
新／羅浮宮竊案又有5嫌被逮 檢方：但珠寶下落仍是謎
川習會結束！中國官方也釋出新聞稿 證實這些項目達共識
其他人也在看
沈伯洋身價高漲！他揭1內幕：老共出手主因
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋去年被中國國台辦列為「台獨頑固份子」，日前再度遭到重慶市公安局依涉嫌「分裂國家罪」立案偵查，引發兩岸關注；國安局長蔡明彥昨（29）日回應，稱中共隨意羅織罪名，...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
習川會沒談台灣！中美釋放震撼信號？旅美學者：台灣要做好最壞準備
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平今（30）日於南韓的峰會結束後，川普說，雙方在「在許多事項上達成共識」，並強調沒有談到台灣。對此，旅美教授翁履中直言，對了解中美互動的人來說，「不談」本身就是一種信號。台灣只能針對最壞的情況做好準備，而不是只討論最樂觀的劇本。中天新聞網 ・ 9 小時前
BBC：川習會未簽協議不意外 中恢復買黃豆是川普勝利
（中央社釜山30日綜合外電報導）美國總統川普與中國國家主席習近平今天在韓國舉行「川習會」，英國廣播公司（BBC）分析，兩人這次會晤尚未簽署貿易協議並不令人意外，但中國同意恢復採購美國黃豆是川普一大勝利。中央社 ・ 11 小時前
從稀土芬太尼到烏克蘭 川習會要點總整理
（中央社釜山30日綜合外電報導）美國總統川普今天在韓國釜山與中國國家主席習近平舉行雙邊會。會後，川普表示雙方已達成協議，美方將降低對中國的關稅，中方則承諾恢復採購美國黃豆、持續出口稀土，並加強打擊非法芬太尼貿易。中央社 ・ 13 小時前
川習會談前川普下令重啟核試 北京：盼美遵守承諾
美國總統川普今天在與中國國家主席習近平會面前，在社群平台上發文表示已下令五角大廈重啟核武器試驗。中國外交部回應表示，希望美方切實遵守《全面禁止核試驗條約》的義務和暫停核試驗的承諾，以實際行動維護全球戰略平衡與穩定。中國國防部發言人張曉剛則在下午的記者會說明，已注意到有關報導，並強調「中國的核政策是一貫和明確的」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 11 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 17 小時前
日美領袖峰會確認台海和平重要性 外交部：高市早苗上任一周已連提3次
美國總統川普（Donald Trump）重返白宮後的首趟亞洲行進入尾聲，今（29）日上午結束訪日行程後，將前往南韓慶州與南韓總統李在明會談，並預定於明日與中國領導人習近平進行「川習會」。而在川習會之前，川普昨日與日本首相高市早苗會晤，雙方再次確認台灣海峽和平與穩定的重要性。對此，我國外交部今（29）日上午也發表回應，轉述部長林佳龍誠摯感謝美日兩國政府，持續以......風傳媒 ・ 1 天前
中國愛滋病疫情拉警報！感染者高發省份出爐：第6名新疆就已破10萬人
根據中國國家疾管局最新公布的統計數據，「中國愛滋病毒感染者高發省份人數排名」再次引發社會關注。2024年，全國愛滋病（HIV/AIDS）感染者中，四川省以約17.47萬例居首，成為中國感染人數最多的地區；其次為廣西（12.32萬）與重慶（11.6萬）。整體來看，西南地區依舊是疫情最為集中的熱區。(記者唐家興)三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
戀情動人！坣娜分手27年男友 終與「280億猶太富商老公」訂下
歌手坣娜（本名蔡宜樺）有《奢求》、《自由》等知名歌曲，沒想到今（29）日驚傳病逝，據了解是因紅斑性狼瘡舊疾復發，享壽59歲。驚人的是，坣娜在與現任丈夫、猶太商人薛智偉（Jeffery Schwartz）結婚前，曾有交往27年的男友，兩人因未積極討論婚嫁、感情淡化，最終協議分手，之後坣娜剛好碰上正逢喪妻之痛的薛智偉，兩人理念相似，互相依靠譜出新戀情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
時來運轉！3生肖11月起「谷底翻身」財運大爆發…一路旺到2026
想要成功除了足夠努力，還需要一點運氣加持，一旦運勢來了，好事自然會接連上門，《搜狐網》點名3生肖，將從11月開始轉運，12月步步高升，並在2026年迎來人生高峰，除了收穫正財，還有意外之財來報到，財運大爆發。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
全民普發現金1萬元 銀行加碼優惠一次看
[NOWnews今日新聞]政府宣布11月5日起開放普發現金登記入帳，11月17日起可使用ATM領取，國內銀行包括台北富邦銀行、永豐銀行、LINEBank、玉山銀行、台新銀行、土地銀行、元大銀行、台灣銀...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
京華城案勘驗黃景茂偵訊錄影帶 柯文哲嗆「檢察官針對我」
台北地院審理前台北市長柯文哲等人涉京華城容積等弊案，今日下午勘驗台北市前都發局長黃景茂去年9月13日在台北地檢署的部分偵訊錄影片段，勘驗後審判長江俊彥當庭問當事人黃景茂當時的情況，黃景茂說，當時已接近凌晨2點，很晚也很累，筆錄看得很快，時間短促，筆錄看得沒有很清楚仔細就簽名了，事後和律師討論才發現簽自由時報 ・ 11 小時前
川普緊握習近平講悄悄話！網瘋猜講什麼
[NOWnews今日新聞]美國總統川普今（30日）與中國國家主席習近平在韓國釜山舉行「川習會」，雙方各自進行簡短發言後，進行1小時40分鐘會談，會後並未發表聯合聲明和記者會，但兩人離場時，川普在習近平...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
流水席「壓軸美食」上桌賓客全愣住 南部人秒懂含意：趕阿嬤的手段
流水席是台灣特殊的文化之一，尤其以中南部最為盛行，餐桌上時常出現澎湃的菜色與意想不到的料理。近日就有一名女網友吃流水席到尾聲時，突然端出一桶又一桶的冰淇淋，讓她超傻眼，詢問南部都這樣嗎？不少南部人看到後會心一笑，解釋「這是趕阿嬤的手段」。中時新聞網 ・ 1 天前
驚悚真相曝光！基隆中山隧道「長髮女鬼」抓到了 2女1男到案說明
本月26日晚間，基隆一名賴姓騎士，騎乘機車行經中山隧道時，赫然驚見「長髮女鬼」，嚇得他當場腿軟，事後還去廟裡拜拜，畫面被PO上臉書社團《靈異公社》，引發網友熱議。警方介入調查後，透過監視器發現，竟是3位民眾到場拍攝「萬聖節」素材，還將車輛違停在隧道內，昨（29日）已通知3人到案說明，並依法舉發。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
川習會登場前 川普宣布︰已指示國防部立即展開核武測試
美國總統川普（Donald Trump）今天（30日）上午10時在南韓與中國國家主席習近平會面，就在川習會登場不久前，川普宣布他已指示國防部「立即」開始測試美國的核子武器，以回應對手國家的核試驗。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 18 小時前
紐時：恢復之前現狀換關稅降 北京諳給面子贏裡子
（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國總統川普與中國國家主席習近平30日達成兩國貿易休兵。紐約時報形容北京在沒有過多讓步下換得川普降低關稅與延後一些管制措施，深諳「讓川普有面子、實則贏裡子」藝術。中央社 ・ 2 小時前
王子11/16上海音樂會宣布取消！ 捲范姜彥豐、粿粿婚變...對外工作全喊卡
王子（邱勝翊）29日被范姜彥豐指控介入他跟粿粿的婚姻，他沒多久後發出聲明認錯，坦承在粿粿協議離婚的過程中，因為過度關心超出朋友的界線，讓他的優良形象馬上墜入谷底，原訂11月16日要在上海舉辦個人音樂會，主辦單位也在30日下午宣布取消，並開放大家退票。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
一周大事（10/19-10/25）：非洲豬瘟後續／輝達確認落腳T17、T18／川習會／MLB世界大賽／樂天台灣大賽奪冠
本周一周大事包括：非洲豬瘟基因定序31日出爐 中央組疫調團隊釐清疑點、輝達確認落腳北士科T17、T18、股價創新高、川習會後 美國對中國芬太尼關稅調降至10%、MLB世界大賽 藍鳥3比2率先聽牌、台灣大賽戰到第五場 樂天桃猿打敗中信兄弟逆轉勝Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 13 小時前