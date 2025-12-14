不斷更新／布朗大學槍案！兩死者為學生 槍手資訊甚少、400警搜捕中

編譯張渝萍／綜合報導

美國布朗大學當地時間周六（13日）驚傳槍案，一名黑衣槍手闖入學校，在工程學院槍擊至少11人，造成2人死亡，9人送醫救治。根據《紐約時報》不斷更新報導，警方仍在搜索試圖找尋更多槍手線索，目前已知訊息有限，僅知槍手為30多歲男性。

美國布朗大學13日驚傳槍案，一名黑衣槍手闖入學校，在工程學院槍擊至少11人，造成2名學生死亡。（圖／翻攝自X平台 @NancyMace）

2名死者都是學生

位於羅德島州普羅維登斯市的布朗大學，在槍案發生當時為期末考讀書周，槍手在下午4時左右闖入校園，在工程學院一間教室內開槍，造成2死9傷，不少傷者傷勢嚴重。布朗大學校長稱，兩名死者都是學生。

槍案發生當時，學校還發布警報要學生與教職員鎖好門窗，手機調至靜音。

槍手身分仍不明

根據警方最新聲明，目前尚未得知槍手使用哪種武器，也不知他的動機是否與恐怖攻擊有關。儘管之後釋出監視器畫面，也難以辨別該名槍手特徵，僅知穿著深色衣服。

因所知資訊不多，警方僅能給出模稜兩可線索，「可能30多歲，但我們無法確定。」現警方正積極向附近住戶調閱門鈴攝影機，希望能盡早找到槍手。

目前槍手身分未明，警方動用400人力搜捕。（圖／翻攝自X平台 @NancyMace）

市長：400名警員在搜捕兇手

《紐時》最新訊息指，普羅維登斯市市長斯麥利（Brett Smiley）已結束記者會，承諾會提供更多訊息，現有400名員警正在搜捕槍手。根據稍早斯麥利提供的訊息，槍案發生時，工程大樓的外門並未上鎖。儘管普羅維登斯市不少餐廳與商家，甚至購物中心都提前關門，但斯麥利指出，就地避險令僅適用於學校與周邊地區，他認為校園外並未有任何威脅。

事發當時，有學生趕緊躲在實驗室桌子底下，躲藏約兩小時後直到警方趕到將他們護送至校外。甚至還有學生被困了將近四小時，有附近民眾從遠處拍下內部樣貌。

WE NEED TO PRAY! THEY DO NOT HAVE THE SHOOTER!!!



Students have been spotted remaining locked down nearly 4 HOURS after the Brown University shooting… pray for them.



pic.twitter.com/2Gc0Bc5f3s — Graham Allen (@GrahamAllen) December 14, 2025

此外，當時一間茶館「Ceremony Tea」也成了學生當時的緊急避難處，他們在槍案發生後紛紛躲入地下室。

布朗大學才被川普盯上

《紐時》報導稱，對於1764 年成立的常春藤盟校布朗大學來說，這起事件發生之際，該校正面臨極其艱難時期。

過去一年，布朗大學一直是總統川普的主要攻擊目標。今年4月，白宮試圖凍結布朗大學超過5000億美元的研究經費，指責該校在支持巴勒斯坦的抗議活動中縱容反猶太主義滋長。 7月，布朗大學與政府達成和解，恢復經費，但一些學生、教職員和校友對此感到失望，認為這是向川普的妥協。

川普稍早在社群上表示已聽取事件簡報，並稱「上帝保佑受害者與他們的家屬。」

