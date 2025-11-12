不斷更新／花蓮2村里颱風假！22縣市都宣布了 明日停班課全台資訊一次看

即時中心／徐子為報導



鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。

【北部地區】



◆基隆市：正常上班、上課。



◆台北市：正常上班、上課。



◆新北市：正常上班、上課。



◆桃園市：正常上班、上課。



◆新竹市：正常上班、上課。



◆新竹縣：正常上班、上課。



【中部地區】



◆苗栗縣：正常上班、上課。



◆台中市：正常上班、上課。



◆彰化縣：正常上班、上課。



◆雲林縣：正常上班、上課。



◆南投縣：正常上班、上課。



【南部地區】



◆嘉義市：正常上班、上課。

◆嘉義縣：正常上班、上課。



◆台南市：正常上班、上課。



◆高雄市：正常上班、上課。

◆屏東縣：正常上班、上課。



【東部地區】



◆宜蘭縣：正常上班、上課。



◆花蓮縣：鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村明日停止上班上課

其餘地區正常上班、上課。



◆台東縣：正常上班、上課。



【外島地區】



◆澎湖縣：正常上班、上課。



◆連江縣：正常上班、上課。



◆金門縣：正常上班、上課。

