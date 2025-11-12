不斷更新／花蓮2村里颱風假！22縣市都宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導
鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。
【北部地區】
◆基隆市：正常上班、上課。
◆台北市：正常上班、上課。
◆新北市：正常上班、上課。
◆桃園市：正常上班、上課。
◆新竹市：正常上班、上課。
◆新竹縣：正常上班、上課。
【中部地區】
◆苗栗縣：正常上班、上課。
◆台中市：正常上班、上課。
◆彰化縣：正常上班、上課。
◆雲林縣：正常上班、上課。
◆南投縣：正常上班、上課。
【南部地區】
◆嘉義市：正常上班、上課。
◆嘉義縣：正常上班、上課。
◆台南市：正常上班、上課。
◆高雄市：正常上班、上課。
◆屏東縣：正常上班、上課。
【東部地區】
◆宜蘭縣：正常上班、上課。
◆花蓮縣：鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村明日停止上班上課
其餘地區正常上班、上課。
◆台東縣：正常上班、上課。
【外島地區】
◆澎湖縣：正常上班、上課。
◆連江縣：正常上班、上課。
◆金門縣：正常上班、上課。
原文出處：不斷更新／花蓮2村里颱風假！22縣市都宣布了 明日停班課全台資訊一次看
更多民視新聞報導
羅東地下道慘淹2米 3人穿泳褲跳水辯「找錢包」
不挺沈伯洋還嗆總統「生病要別人吃藥」！吳思瑤不忍了狂轟韓國瑜
鄭麗文稱普丁非獨裁者 林佳龍瞠目結舌：挑戰三觀的黨主席
其他人也在看
不斷更新／鳳凰來襲！金門縣正常上班、上課 13日颱風假一次看
鳳凰颱風已於今（12）日晚間19時40分登陸恆春半島，目前已減弱為熱帶性低氣壓。中央氣象署預測，明日受到熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨發生，其中基隆北海岸、大台北山區有局部豪雨發生的機率。《三立新聞網》也持續為讀者整理並更新各縣市停班課狀況。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提EBC東森新聞 ・ 8 小時前
安歆澐公布家暴照！痛訴腦嚴重缺氧後遺症：老公「力氣大到無法承受」
女星安歆澐因參加《超級星光大道》而走紅，與小16歲亞運龍舟國手莊英杰結婚7年，近日傳出莊英杰這劈腿她的人妻朋友，甚至曾拿菜刀砍冰箱，還動手勒暈她，兩人從此分居，目前正在打離婚官司。安歆澐近日上節目公布被家暴的驗傷照，透露當時腦部嚴重缺氧，導致眼結膜出血、臉部血管也大爆裂，至今還有後遺症。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
豪雨狂炸宜蘭！計程車博物館泡水慘況曝光 水淹古董車輪胎館長心碎
鳳凰颱風夾帶東北季風為宜蘭帶來連日豪雨，蘇澳鎮災情慘重，知名的「計程車博物館」也難逃洪水肆虐。這座全球唯一以計程車為主題的博物館，館內24輛珍藏古董車全被水淹至輪胎高度，地面仍積滿汙水，讓館方心痛不已。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
共伴效應全台雨 下週「跳水式降溫」剩15度
鳳凰颱風雖將轉弱為熱帶性低氣壓，但共伴效應還會帶來較大雨勢，同時東北季風吹拂，北部持續有雨。17日起將迎來入秋最強冷空氣，低溫下探15度。中天新聞網 ・ 5 小時前
裝甲車救災壓毀2民車 卓榮泰：我跟顧立雄1人賠1台
宜蘭蘇澳鎮昨晚（11日）豪雨成災，軍方出動AAV7兩棲突擊車涉水救援時，不慎壓毀兩輛民眾車輛。行政院長卓榮泰今（12日）南下勘災時，被鎮長李明哲當面提及此事，他笑著回應，「壓壞的兩部車子不用擔心，我跟顧部長一人賠一台！」一句幽默的玩笑話，讓現場滿是泥濘與疲憊的氣氛瞬間緩和。中時新聞網 ・ 5 小時前
不斷更新／花蓮明利村、長橋里停班課！ 11/13全台颱風假一覽
颱風「鳳凰」在12日19時40分左右從屏東恆春鎮登陸，並於20時減弱為熱帶性低氣壓，氣象署已解除颱風警報。而氣象署提醒，12日晚至13日北海岸及台東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、高雄、屏東、宜蘭、花蓮台視新聞網 ・ 2 小時前
楊懷民擲4千萬蓋狗園遇水災！ 129隻貓狗「漂流水上」
楊懷民擲4千萬蓋狗園遇水災！ 129隻貓狗「漂流水上」EBC東森新聞 ・ 4 小時前
人生大贏家！4星座女財富滿滿 晚年長壽、兒女孝順
人生大贏家！4星座女財富滿滿 晚年長壽、兒女孝順EBC東森新聞 ・ 1 天前
未來1年運勢大爆發！4生肖事業財富一把抓…升職加薪還有貴人幫
2025年即將邁入尾聲，新的一年即將到來，而在嶄新的一年中，12生肖也將迎來不同命運。《搜狐網》點名4生肖，將在2026年風生水起，除了事業運大增，也有機會收穫大量財富。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
快訊／麻辣鍋老闆娘慘了！涉洗錢上億 遭聲押禁見
快訊／麻辣鍋老闆娘慘了！涉洗錢上億 遭聲押禁見EBC東森新聞 ・ 6 小時前
普發1萬凌晨入帳 清晨被扣光！網嘆：擁有不到4小時
普發1萬凌晨入帳 清晨被扣光！網嘆：擁有不到4小時EBC東森新聞 ・ 3 小時前
流浪貓每晚現身陪散步！大雨夜仍準時赴約 她見感動一幕秒收編
國外一名網友每天傍晚都會到公園散步，一週前她發現，公園裡出現一隻流浪貓，總會在晚上8點準時現身，默默陪著她一起走。未料近日突下大雨，她擔心浪貓的安危，立刻趕往公園查看，貓咪全身淋濕，靜靜地坐在長椅底下等待，這一幕讓她深受感動，決定收編牠成為家人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《英雄聯盟》T1 Oner暖男細節被發現！三冠手勢「2+1」藏用心 粉絲：太細膩了吧
2025《英雄聯盟》世界賽最終由 T1 以史無前例的三連霸冠軍再度創造歷史，賽後 T1 選手們也紛紛更新了自己的社群狀態，而陣中的打野選手 Oner 就被發現一個非常細節的「暖男」行為，原來不是手誤，而是把三冠的陣容特別區分開來？Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
鳳凰颱風解除陸上颱風警報！登陸後快閃襲台已減弱為熱帶性低氣壓
第26號颱風中心已於11月12日19時40左右於屏東縣恆春鎮登陸，並於20時減弱為熱帶性低氣壓，預計未來向東北移動，對臺南以南、臺東及恆春半島的影響程度已降低。景點+ ・ 3 小時前
台中明是否續放颱風假 市府還要開會討論
鳳凰颱風步調緩慢，台中市政府下午3點召開防災會議一級開設的第二次會議，會議當下，鳳凰颱風尚未登陸，且台中海線出現七級風，最大陣風十級，風勢相當大，且有毛雨出現，但究竟明天台中市是否放假？台中市政府還待開會討論。台中市今天上午雖無風雨，但是到中午後，市區風勢開始增加，毛毛雨也時下時不下，尤其是海線，更自由時報 ・ 8 小時前
《鬼滅之刃 無限城篇》日本IMAX重映！送「新特典海報」15萬張衝刺票房
劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲官方宣布日本 IMAX 重新上映，同步推出橫幅主視覺海報，全國一共 15 萬張在 11 月 15 日至 28 日開放領取，距離突破《鬼滅之刃 無限列車篇》的史上第一票房又要更近一步啦！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 13 小時前
「一胎化」後遺症 陸男娶不到老婆 紅娘忙著配對
現代人想找對象，真的越來越難嗎?有14億人口的中國大陸，去年就只有610萬對新人結婚，比十年前少了一半以上，主要因為大陸先前一胎化政策，造成性別比例失衡，以及工作壓力的影響，許多年輕男女，都找上婚姻介紹平台幫忙，導致相關的相親產業，蓬勃發展，但當中也出現許多奇奇怪怪的條件，考驗紅娘功力。TVBS新聞網 ・ 45 分鐘前
北捷月台有排隊潛規則？他「這樣站」竟然挨罵 北捷回應了
近日，有網友在Threads發文指出，台北捷運的月台上，候車線往往都是兩兩併排，不過乘客往往只會在其中一條排隊，讓他不禁好奇，「旁邊這條大家會直接站過去嗎？」這名原PO在留言中透露，每次看到這樣一整排候車線空著，明明覺得線畫在那應該就是能站，但自己站過去排隊的時候...CTWANT ・ 1 天前