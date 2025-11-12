不斷更新／颱風假全台各縣市都確定了 停班課資訊一次看
即時中心／徐子為報導
鳳凰颱風持續逼近台灣，氣象署昨（11）日清晨5時30分發布陸上颱風警報，今（12）日到明（13）日最靠近台灣，且推估從台灣西南部沿海登陸，從台東出海。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊：
【北部地區】
◆基隆市：正常上班上課。
◆台北市：正常上班上課。
◆新北市：正常上班上課。
◆桃園市：正常上班上課。
◆新竹市：正常上班上課。
◆新竹縣：正常上班上課。
【中部地區】
◆苗栗縣：停止上班、上課。
◆台中市：停止上班、上課。
◆彰化縣：停止上班、上課。
◆雲林縣：停止上班、上課。
◆南投縣：明天正常上班上課。
【南部地區】
◆嘉義市：停止上班、上課。
◆嘉義縣：停止上班、上課。
◆台南市：停止上班、上課。
◆高雄市：上班、上課。
◆屏東縣：停止上班、上課。
【東部地區】
◆宜蘭縣：停止上班、上課。
◆花蓮縣：光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮、瑞穗鄉奇美國小停止上班、上課。
其餘各鄉鎮市正常上班上課。
◆台東縣：正常上班上課。
【外島地區】
◆澎湖縣：停止上班、上課。
◆連江縣：正常上班上課。
◆金門縣：正常上班上課。
