即時中心／徐子為報導

鳳凰颱風持續逼近台灣，氣象署昨（11）日清晨5時30分發布陸上颱風警報，今（12）日到明（13）日最靠近台灣，且推估從台灣西南部沿海登陸，從台東出海。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊：

【北部地區】



◆基隆市：正常上班上課。



◆台北市：正常上班上課。



◆新北市：正常上班上課。



◆桃園市：正常上班上課。



◆新竹市：正常上班上課。



◆新竹縣：正常上班上課。



【中部地區】



◆苗栗縣：停止上班、上課。



◆台中市：停止上班、上課。



◆彰化縣：停止上班、上課。



◆雲林縣：停止上班、上課。



◆南投縣：明天正常上班上課。



【南部地區】



◆嘉義市：停止上班、上課。

廣告 廣告

◆嘉義縣：停止上班、上課。



◆台南市：停止上班、上課。



◆高雄市：上班、上課。



◆屏東縣：停止上班、上課。



【東部地區】



◆宜蘭縣：停止上班、上課。



◆花蓮縣：光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮、瑞穗鄉奇美國小停止上班、上課。

其餘各鄉鎮市正常上班上課。



◆台東縣：正常上班上課。



【外島地區】



◆澎湖縣：停止上班、上課。



◆連江縣：正常上班上課。



◆金門縣：正常上班上課。

原文出處：不斷更新／颱風假全台各縣市都確定了 停班課資訊一次看

更多民視新聞報導

金門災變中心三級開設 晚間往返台金多航班取消

追思共諜還凹「不知有吳石」！醫師怒嗆鄭麗文：竟還想與中共和談

鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課

