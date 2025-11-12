不斷更新／花蓮明利村、長橋里停班課！ 11/13全台颱風假一覽
颱風「鳳凰」在12日19時40分左右從屏東恆春鎮登陸，並於20時減弱為熱帶性低氣壓，氣象署已解除颱風警報。而氣象署提醒，12日晚至13日北海岸及台東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，須留意。至於各界關心各縣市停班課消息，《台視新聞》為大家整理11月13日全台各縣市颱風假最新狀況。
北部地區
基隆市：尚未列入警戒區。
台北市：正常上班上課。
新北市：正常上班上課。
桃園市：尚未列入警戒區。
宜蘭縣：正常上班上課。
新竹縣：正常上班上課。
新竹市：正常上班上課。
中部地區
苗栗縣：正常上班上課。
台中市：正常上班上課。
彰化縣：正常上班上課。
南投縣：正常上班上課。
雲林縣：正常上班上課。
南部地區
嘉義縣：正常上班上課。
嘉義市：正常上班上課。
台南市：正常上班上課。
高雄市：正常上班上課。
屏東縣：正常上班上課。
東部地區
花蓮縣：萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里停止上班上課，其餘正常上班上課。
台東縣：土坂國小停止上班上課，其餘正常上班上課。
外島地區
澎湖縣：正常上班上課。
金門縣：正常上班上課。
連江縣：尚未列入警戒區。
實際停班課資訊，以行政院人事行政總處官網為主。
責任編輯／洪季謙
更多台視新聞網報導
轎車遭救災裝甲車輾毀 顧立雄：絕不讓官兵承擔責任
「颱風假預言」翻車！台大生請300份雞排珍奶 業者送200隻烤雞
鳳凰颱風漸弱！雙北未列入警戒縣市 不宣布停班課
其他人也在看
不斷更新／鳳凰來襲！金門縣正常上班、上課 13日颱風假一次看
鳳凰颱風已於今（12）日晚間19時40分登陸恆春半島，目前已減弱為熱帶性低氣壓。中央氣象署預測，明日受到熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨發生，其中基隆北海岸、大台北山區有局部豪雨發生的機率。《三立新聞網》也持續為讀者整理並更新各縣市停班課狀況。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
「KK園區」主謀引渡回中國！泰警押送畫面曝光
國際中心／李明融報導被指是在緬甸經營網絡詐騙的「KK園區」主腦的佘智江（She Zhijiang），於2022年在泰國曼谷被捕，泰國上訴法院週一（10日）維持憲法法院上月的裁決，佘智江將被引渡回中國受審，正式結束這場歷時逾3年的司法攻防戰，他將面臨經營200多個非法線上賭場、涉案金額達12.63兆泰銖（約12.08兆新台幣）的指控。泰國警方押送佘智江的畫面也曝光。民視 ・ 14 小時前
竹市府糗了！高虹安「挖大秘寶」遭打臉 法院認證：破壞棒球場
即時中心／高睿鴻報導新竹棒球場自落成以後，便不斷捲入政治風暴，新竹市長高虹安更不斷藉由「開挖大秘寶」，做為攻擊前市府、以及前市長林智堅的輿論籌碼。但新竹市議員楊玲宜今（12）日曬出桃園地院判決書，指出竹市棒球場營造廠商「具佳」被判敗訴、駁回其求償4100萬全場換土工程費，且還得賠償施工包商「揚名實業」737萬；理由就是市府逕行多次開挖破壞現場，且拒絕讓包商驗收，非包商之過，故駁回4100萬求償金。民視 ・ 14 小時前
颱風鳳凰減弱為熱帶低壓 晚間8時30分解除警報
（中央社記者張雄風台北12日電）中央氣象署表示，第26號颱風鳳凰已減弱為熱帶性低氣壓，今天晚間8時30分解除颱風警報。中央社 ・ 13 小時前
暨大宿舍迎來「新室友」 校友喊：要回去住
[NOWnews今日新聞]南投埔里鎮國立暨南大學，近期宿舍添購新設備引發關注！校方宣布全新購入小冰箱「1間1台」，總共採購500多台，最近陸續到貨，不僅住宿生開心，更讓畢業的學長姐「暴動」，甚至在臉書...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
27國研究證實！「1類人」就是聰明、不易失智：現在學還來得及
會多種語言除了有利於工作外，研究發現，對於心智能力有巨大好處。一項涵蓋27個歐洲國家的研究顯示，會說多種語言的人大腦老化速度較慢，並能減少認知退化的風險。此類人的大腦年齡常比實際年齡更年輕，且隨著語言數量增加，效益更顯著。專家認為，透過學習語言等心智刺激可延緩此過程。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
人生大贏家！4星座女財富滿滿 晚年長壽、兒女孝順
人生大贏家！4星座女財富滿滿 晚年長壽、兒女孝順EBC東森新聞 ・ 1 天前
鳳凰颱風減弱成熱帶性低氣壓！全台11/13正常上班上課 僅2地停班課
原鳳凰颱風已於12日晚間7時40分左右，由屏東恆春鎮登陸，沒多久便減弱為熱帶性低氣壓，而氣象署也於12日晚間20時30分解除颱風警報。不過，強烈殘留的雲系，仍造成部分地區有強降雨及強陣風。因此，《中天新聞網》整理出11/13全台停班課訊息。中天新聞網 ・ 13 小時前
還有機會放颱風假？鳳凰將登陸屏東 4縣市達停班課標準
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風將登陸台灣，雖然強度持續減弱，但仍不能掉以輕心，根據氣象署最新的風雨預測，明(13)天共有4個縣市風力達到停班課標準，分別為台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、澎湖縣，對此，氣象署指出，目前颱風持續向東移動，預估未來1到2個小時就會通過屏東。 氣象署指出，今日下午5時鳳凰颱風位於鵝鑾鼻的西北西方約 70 公里處，目前正持續向東移動，較強對流集中在北邊，剛好通過澎湖一帶，預估未來1到2個小時就會通過屏東甚至略過鵝鑾鼻，移動過程中將會為南部地區帶來強陣雨，之後就一路從台東到屏東一帶出海，過程中如果減弱，不排除降為熱帶性低氣壓，並改發熱帶性低氣壓特報。 雖然鳳凰持續減弱，但根據最新風雨預測，明天上午6時至12時台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、澎湖縣風力仍達到停班停課標準，最高可能出現十級陣風；雨量的部分，雖然目前都沒有地方達到停班課標準，但氣象署也提醒，在今晚到明日鳳凰移動的過程中，北部、東半部、高屏地區和澎湖仍有可能出現豪大雨，要特別注意。 根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，新頭殼 ・ 16 小時前
賴清德喊話韓國瑜聲援沈伯洋遭藍白批情勒！黃暐瀚：立委被通緝應如2005年不分黨派聲援
中共指控民進黨立委沈伯洋涉分裂國家罪，總統賴清德喊話韓國瑜聲援遭藍白批「三軍統帥毫無擔當」。黃暐瀚分析，賴清德是以幹事長經驗期待院長保護委員，並指出2005年朝野都反對反分裂國家法，台灣立場應一致。風向台灣 ・ 19 小時前
基隆調和街積水車過不去！ 民眾車上苦等一小時
基隆市中正區調和街整條路，淹水到小腿肚，要開車騎車經過都很困難，有民眾坐在車裡要等積水退掉，但等了一個多小時，還是開不過去。基隆昨(11)日的風雨預估沒有達到停班停課的標準，市府宣布，今(12)日要正...華視 ・ 1 天前
高雄颱風假有望？鳳凰路徑南修「估登陸高屏」 陳其邁親自回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導今（2025）年第26號颱風「鳳凰」持續逼近台灣，氣象署今（11）早發布陸上颱風警報，預估今晚至明（12）清晨從南部一帶登陸。對此，高雄市長陳其邁指出，目前山區已啟動預防性撤離，至於外界關心「是否放颱風假」，他也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
鳳凰「結構修復ing」！24小時內恐「二度增強」
生活中心／于士宸報導中度颱風「鳳凰」11日8時中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，即鵝鑾鼻西南方約360公里處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行，中央氣象署昨日17時30分發布海上颱風警報，今上午8時30分發布陸上颱風警報。對此，氣象粉專《氣象報馬仔》指出，鳳凰颱風的結構正在進行短暫重整，深對流雲團再度於環流中心附近爆發，眼牆結構逐步修復，未來24小時將是鳳凰最後增強機會，不排除有「二度增強」機率。民視 ・ 1 天前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 22 小時前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 22 小時前
鳳凰一走 恐冷到吱吱叫！氣象粉專曝「這一天」迎入秋最低溫
輕颱鳳凰預計於明（12）日登陸，全台須嚴防強烈風雨，預計13日凌晨會出海。不過颱風一走，緊接者要擔心下周一「入冬最強冷空氣」報到。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，目前在西伯利亞有冷源高壓正在醞釀，預計11／17日南下影響台灣，甚至有可能達到冷氣團標準，平地最低恐只有13度！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
淑麗氣象／鳳凰不死鳥！拒消散還加速 最新降雨熱區曝
淑麗氣象／鳳凰不死鳥！拒消散還加速 最新降雨熱區曝EBC東森新聞 ・ 22 小時前
「怎會有破口」泥流襲萬榮鄉 居民憤怒
馬太鞍溪堰塞湖再度溢流，泥流沖入萬榮鄉，居民倉皇撤離！警方在災情危急時刻，緊急透過廣播呼籲居民「趕快疏散」，並冒雨搬移水泥護欄確保撤離路線暢通。水利署坦承疏忽，未及時掌握水量變化，導致破口距離部落極近，成為最大進水點，居民質疑為何沒有做好防護措施。水利署已加派怪手搶修，但居民恐怕無法很快返家。這次災情再度重創花蓮，令人不勝唏噓！TVBS新聞網 ・ 1 天前