自由時報

（不斷更新）第83屆金球獎得獎名單 最佳男女配角出爐

許世穎

〔記者許世穎／綜合報導〕第83屆金球獎頒獎典禮於台灣時間今(12)日上午盛大舉行，本屆由保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》以9項入圍成為電影類最大贏家，李奧納多狄卡皮歐憑該片再度角逐音樂或喜劇類影帝，對決《橫衝直闖》「甜茶」提摩西夏勒梅；影集方面則由入圍6項的《白蓮花大飯店》領跑。

電影類

最佳女配角 堤亞娜泰勒 《一戰再戰》

最佳男配角 史戴倫史柯斯嘉 《情感的價值》

影集類

劇情類影集最佳男主角 諾亞懷利 《匹茲堡醫魂》

廣告

音樂或喜劇類影集最佳女主角 珍史瑪特《天后與草莓》

最佳男配角 歐文庫柏《混沌少年時》

【看原文連結】

更多自由時報報導
「不想回韓國」 LE SSERAFIM成員把護照丟火鍋？
遭5萬隻鳥擊！濟州航空179死空難 機長生前75秒絕望對話首曝光
李帝勳《模範計程車3》結局太敢拍！影射尹錫悅戒嚴飆出高收視
二女兒證實趙學煌當天使了！享壽69歲 癱瘓25年仍勇敢面對

其他人也在看

300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒　友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬

300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒　友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬

一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前58
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相　乾兒子慟發聲

曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相　乾兒子慟發聲

小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...

CTWANT ・ 19 小時前38
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念　「現場狀況」他全說了

曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念　「現場狀況」他全說了

66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前113
許效舜哽咽憶曹西平節儉惜物

許效舜哽咽憶曹西平節儉惜物

資深藝人曹西平2025年底離世，享壽66歲。近日靈堂開放追思，佩甄、許效舜11日下午到場哀悼。佩甄在靈堂待了超過1小時，出來時紅著眼眶回憶：「以前在後台休息室都會和曹大哥閒話家常，希望他在天堂也是一直嗶嗶嗶，他的個性不喜歡打擾別人，離開都可以這麼瀟灑，永遠都這麼帥氣，希望他在天上一切都好」。許效舜則是數度哽咽，回憶曹西平過去惜物的個性與態度。

中時新聞網 ・ 5 小時前10
蔡依林同框CORTIS、許光漢！世紀合照「C位竟是小S」太夢幻　網全跪了

蔡依林同框CORTIS、許光漢！世紀合照「C位竟是小S」太夢幻　網全跪了

天后蔡依林（Jolin）10日現身金唱片頒獎典禮舞台擔任頒獎嘉賓，一登台便展現國際級氣場，中文、英文、韓文三語自然切換，流暢主持毫無冷場，讓現場氣氛瞬間升溫。蔡依林也在社群平台公開與CORTIS全員合照，當中包括許光漢、C位站的竟是小S，世紀合照讓網友超嗨。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前8
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！

孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！

而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...

styletc ・ 2 天前25
黃安「台北飛中國」出事了！台下狂喊：下來吧

黃安「台北飛中國」出事了！台下狂喊：下來吧

娛樂中心／李汶臻報導63歲資深藝人黃安，在2023年4月因左眼視網膜突然剝落，返回台灣緊急動手術，他當時有一度處於半瞎狀態，時間長達3個月左右。近年來定居中國的他，常透過微博平台更新近況；黃安11日上傳最新影片，透露日前身體健康狀況又亮紅燈。消息曝光，引發網友熱議。

民視 ・ 15 小時前89
曹西平靈堂被傳「開放首日冷清」　乾兒子忍痛發文：非常感謝各位

曹西平靈堂被傳「開放首日冷清」　乾兒子忍痛發文：非常感謝各位

66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，不過卻傳出靈堂開放首日現場僅有少數人前去哀悼。對此，Jeremy稍早也再度悲痛發文，「非常感謝各位幫忙」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前16
田馥甄返台突崩潰發聲！淚訴「1疾病纏身」不忍了：已發生就讓它過去

田馥甄返台突崩潰發聲！淚訴「1疾病纏身」不忍了：已發生就讓它過去

金曲歌后田馥甄（Hebe）近日結束韓國之旅返台後，昨（9）日在社群平台罕見吐露自己低潮心情，透露近期飽受失眠困擾，甚至因惡夢與挫折感「流了幾滴眼淚」。陳宣如

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前63
曹西平靈堂曝光！傳場面冷清「0藝人弔唁」乾兒子悲痛發聲

曹西平靈堂曝光！傳場面冷清「0藝人弔唁」乾兒子悲痛發聲

娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平上個月底驚傳在家中猝逝，享壽66歲；由於他生前與親人關係不和睦，起初傳出家屬不願接手後續喪禮事宜、鬧出不少風雨，所幸最終達成共識，交由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理。對此，曹西平靈堂已在昨（10日）開放，卻傳出場面冷清，只有數位粉絲前來悼念、未有任何親友；乾兒子稍早也悲痛發文了。

民視 ・ 23 小時前27
赴日拍婚紗！陳漢典、Lulu搭星宇頭等艙被控享特權　無奈發聲：公道自在人心

赴日拍婚紗！陳漢典、Lulu搭星宇頭等艙被控享特權　無奈發聲：公道自在人心

陳漢典、Lulu在2025年10月登記結婚，將於1月25日盛大舉辦婚宴。小倆口日前受星宇航空之邀，搭乘頭等艙前往日本富士山拍攝絕美婚紗照。未料，日前卻有一名他們搭乘同班機的網友在社群平台上抱怨，當天要使用前方廁所遭制止，質疑航空公司差別待遇。對此，陳漢典10日出席活動時，也無奈發聲了。

中天新聞網 ・ 1 天前66
進ICU沒再出來！69歲趙學煌離世　寇世勳悲痛送別：一路好走

進ICU沒再出來！69歲趙學煌離世　寇世勳悲痛送別：一路好走

資深演員趙學煌26年前因車禍導致下半身癱瘓，便以輪椅代步，然而今傳出不敵病魔辭世，享壽69歲。二女兒趙璿悲痛證實噩耗，表示：「勇敢堅強的爸爸去當天使了。」消息傳出後，演藝圈好友紛紛哀悼。記者林汝珊

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前17
安潔莉娜裘莉突爆身心崩潰！6子女輪流陪伴 不敢讓她獨處

安潔莉娜裘莉突爆身心崩潰！6子女輪流陪伴 不敢讓她獨處

安潔莉娜裘莉突爆身心崩潰！6子女輪流陪伴 不敢讓她獨處

EBC東森娛樂 ・ 1 天前6
安潔莉娜裘莉身心崩潰？子女輪班守護天后健康狀況惹人心疼

安潔莉娜裘莉身心崩潰？子女輪班守護天后健康狀況惹人心疼

好萊塢天后安潔莉娜裘莉近年官司纏身，身心狀況再度成為外界焦點。隨著與前夫布萊德彼特長達近8年的離婚與財務訴訟終於告一段落，歐美媒體卻傳出她健康亮起警訊，甚至被形容「病得比外界想像嚴重」，孩子們也因此高度警戒，輪流陪伴在側。林宜君

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前10
趙學煌離世！寇世勳曬「珍貴合照」痛悼：一路好走

趙學煌離世！寇世勳曬「珍貴合照」痛悼：一路好走

趙學煌離世！寇世勳曬「珍貴合照」痛悼：一路好走

EBC東森娛樂 ・ 17 小時前1
45歲孫淑媚大素顏曝光！粉絲驚呆：這是20歲女大生嗎

45歲孫淑媚大素顏曝光！粉絲驚呆：這是20歲女大生嗎

台語金曲歌后孫淑媚今（2026）年迎來45歲生日，出道31年的她不僅以〈舞女〉、〈愛到抹凍愛〉、〈孤單心痛〉等經典歌曲奠定歌壇地位，也跨足戲劇，近期在國片《陽光女子合唱團》中飾演剽悍女受刑人，喜感十足。她凍齡功力堪稱一絕，日前分享素顏慶生照，讓粉絲誤以為是20歲出頭的女大學生，瞬間吸引1.7萬人按讚，留言「恭喜成年！」。林宜君

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前13
病痛纏身26年走到終點 楊貴媚哀悼「螢幕老公」趙學煌：離苦得樂

病痛纏身26年走到終點 楊貴媚哀悼「螢幕老公」趙學煌：離苦得樂

資深演員趙學煌昨（10日）凌晨辭世，享壽69歲，消息傳出後，演藝圈好友紛紛表達不捨。曾在花系列《孽女花》與他飾演夫妻的楊貴媚發聲哀悼，回憶起多年合作與相處的點滴，語氣滿是不捨與懷念。楊貴媚形容趙學煌是名副其實的「生命鬥士」，26年來因車禍癱瘓、長期與病痛纏鬥，卻始終認命而堅強。她感慨表示：「趙哥因車

自由時報 ・ 1 天前18
珍妮佛勞倫斯認送走8年愛犬 見兒被咬超憤怒：牠們是威脅

珍妮佛勞倫斯認送走8年愛犬 見兒被咬超憤怒：牠們是威脅

多年來一直以愛狗人士形象示人的奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯 (Jennifer Lawrence)，本週在紐約出席新片《Die, My Love》的映後座談時，被問及她心愛的吉娃娃皮皮的現況。珍妮佛不好意思地坦承，她現在已經沒有養皮皮了，目前這隻小狗正住在她的父母家。

潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前10
73歲張菲重返舞台！現身日月光二董壽宴 最新近照曝

73歲張菲重返舞台！現身日月光二董壽宴 最新近照曝

73歲綜藝大哥大張菲淡出螢光幕近8年，回歸清閒的半退休生活。昨(9日)，他出席日月光集團二董的80壽宴，難得登台主持，台語歌手許志豪事後分享花絮照，誇菲哥親切又幽默。

中時新聞網 ・ 1 天前7
JENNIE金唱片「返韓變路人」！機場溜走0人認出　畫面曝光被讚太可愛

JENNIE金唱片「返韓變路人」！機場溜走0人認出　畫面曝光被讚太可愛

BLACKPINK成員JENNIE日前在金唱片頒獎典禮完成壓軸演出與領獎行程後，於隔天（11日）一早悄悄返抵韓國。令人意外的是，她降落首爾仁川機場時，竟成功「隱身」在人群之中，直到粉絲事後回看直播畫面才驚覺，JENNIE早已低調離場，現場幾乎無人察覺她的身影。

三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前13