不斷更新／規模7.0強震！各地災情資訊一次看

台灣東部外海27日發生芮氏規模7.0地震，《EBC東森新聞》為您整理最新災情資訊。

詳細地震報告

根據中央氣象署詳細地震報告，27日23時05分發生有感地震，震央位於台灣東部海域，即在宜蘭縣政府東方32.3公里，地震深度72.8公里，芮氏規模7.0。

各地災情

【01：16更新】

台積電最新聲明表示，依緊急應變程序進行人員室外疏散，各廠區工作安全系統運作正常，目前疏散人員皆已回歸。

【01：04更新】

地震強烈搖晃，也造成新北市一處家樂福，多瓶油從貨架上掉落破裂灑滿地。

【00：56更新】

宜蘭礁溪山泉飯店，1樓大廳玻璃因地震破裂，目前現場已圍起封鎖線並擺放三角錐，提醒旅客留意。

礁溪山泉飯店1樓大廳玻璃破裂。（圖／東森新聞）

【00：39更新】

根據消防署資訊，各縣市消防局災情統計如下：

臺北市：2件瓦斯漏氣、2件電梯受困、2件屋內受困，均處理完畢。

新北市：3件電梯受困，2件處理完畢，1件處理中。

桃園市：1件電梯受困，處理完畢。

【00：30更新】

北市最新數據，截至28日0時10分，各局處及12區公所回報尚無重大災情。台北市災害防救辦公室則接獲零星災情通報案件，計有瓦斯漏氣6件、停水6件、漏水4件、建物輕微受損3件、圍籬損壞2件，其他5件，已通知相關單位儘速派員前往處理。

【00：20更新】

新北市再傳災情，新莊馬路路面因為地震出現裂痕。另外在新莊丹鳳高中前，天橋磁磚掉落，所幸無人受傷，目前已拉起封鎖線。

新莊馬路路面因為地震出現裂痕。（圖／東森新聞）

新莊丹鳳高中前，天橋磁磚掉落。（圖／東森新聞）

【00：13更新】

新北市傳出地震災情，在新店寶強路大樓，有1人因受困於電梯內，目前已救出。另外消防於板橋民生路三段也救出一位民眾，詳細狀況仍在了解中。

【23：50更新】

有住在台北建國北路的民眾發文，表示屋內天花板因地震裂了一條縫，嚇喊「千萬不要再來了」。

【23：46更新】

有網友指出，蘇澳新站天花板都掉落，表示「希望各位都平安」。

【23：38更新】

宜蘭南澳傳出停電災情。

有網友指出宜蘭南澳發生停電。（圖／@tttt__00_00 提供 Threads）

【23：30更新】

因此次地震震度不小，各地逐漸傳出災情，桃園機場天花板也因強震掉落，提醒民眾注意安全。