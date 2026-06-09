豪雨狂炸！高雄市5行政區6／10停班停課 22縣市一次看

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豪雨狂炸，台灣多處都出現淹水災情。資料照片。李政龍攝



中央氣象署表示，因滯留鋒面及西南氣流影響，易有大雨或豪雨，局部地區可能有豪雨等級以上降雨，請注意短延時強降雨、雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積淹水。最新消息是，明天（6／10）已有部分區域宣布停止上班上課，高雄市府表示，6月10日高雄市山區雨量仍達停班停課標準，為維護山區民眾安全，那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區5個行政區停止上班、停止上課。

根據中央氣象署今天（6／9）16:00發布的24小時累積雨量預測，有7個縣市的山區雨量預測達標，包括台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣的山區，累積預測雨量都有超過250毫米。但是，是否宣布停班停課，仍以各縣市政府之決定為主。

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以下整理各縣市宣布狀況：

基隆市：

未達標

台北市：

未達標

新北市：

未達標

桃園市：

未達標

新竹市：

未達標

新竹縣：

未達標

苗栗縣：

未達標

台中市：

正常上班上課

彰化縣：

未達標

南投縣：

正常上班上課

雲林縣：

尚未宣布

嘉義縣：

正常上班上課

嘉義市：

未達標

台南市：

尚未宣布

高雄市：

那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區、茂林區停止上班、停止上課，其餘正常上班上課

屏東縣：

正常上班上課

宜蘭縣：

未達標

花蓮縣：

未達標

台東縣：

未達標

澎湖縣：

未達標

金門縣：

未達標

連江縣：

未達標

24小時累積雨量預測。氣象署提供

根據「天然災害停止上班及上課作業辦法規定」，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「平地350毫米、山區200毫米」（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。不過是否停班課仍由地方政府決定。

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