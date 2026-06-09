豪雨狂炸！高雄市5行政區6／10停班停課 22縣市一次看
中央氣象署表示，因滯留鋒面及西南氣流影響，易有大雨或豪雨，局部地區可能有豪雨等級以上降雨，請注意短延時強降雨、雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積淹水。最新消息是，明天（6／10）已有部分區域宣布停止上班上課，高雄市府表示，6月10日高雄市山區雨量仍達停班停課標準，為維護山區民眾安全，那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區5個行政區停止上班、停止上課。
根據中央氣象署今天（6／9）16:00發布的24小時累積雨量預測，有7個縣市的山區雨量預測達標，包括台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣的山區，累積預測雨量都有超過250毫米。但是，是否宣布停班停課，仍以各縣市政府之決定為主。
以下整理各縣市宣布狀況：
基隆市：
未達標
台北市：
未達標
新北市：
未達標
桃園市：
未達標
新竹市：
未達標
新竹縣：
未達標
苗栗縣：
未達標
台中市：
正常上班上課
彰化縣：
未達標
南投縣：
正常上班上課
雲林縣：
尚未宣布
嘉義縣：
正常上班上課
嘉義市：
未達標
台南市：
尚未宣布
高雄市：
那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區、茂林區停止上班、停止上課，其餘正常上班上課
屏東縣：
正常上班上課
宜蘭縣：
未達標
花蓮縣：
未達標
台東縣：
未達標
澎湖縣：
未達標
金門縣：
未達標
連江縣：
未達標
根據「天然災害停止上班及上課作業辦法規定」，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「平地350毫米、山區200毫米」（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。不過是否停班課仍由地方政府決定。
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【更新】滯留鋒面、西南氣流挾豪大雨 嘉高屏18行政區明停班停課
[Newtalk新聞] 高雄市政府今（8）日宣布，受滯留鋒面及西南氣流影響，中央氣象署預估9日山區雨量將達停班停課標準，為保障山區民眾安全，那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區等5個行政區9日停止上班、停止上課，其他行政區則維持正常上班上課。 稍早屏東縣政府宣布霧台鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉，共8鄉鎮9日也停班停課。嘉義縣梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、大埔鄉及阿里山鄉等5山區鄉鎮，明天也停止上班、停止上課。 高市府指出，根據氣象署最新資訊，這波天氣系統帶來持續強降雨，中南部山區局部有豪雨以上等級降雨機率，山區累積雨量易達致災標準。呼籲民眾避免前往山區，注意土石流、坍方及溪水暴漲等風險，並提前做好防災準備。市府並提前執行預防性撤離，截至今晚6時，已完成5區共1681人撤離安置。 中央氣象署預報顯示，9日至10日為本波降雨最劇烈時段，全台西半部、東北部及山區普遍有陣雨或雷雨，局部大雨至豪雨，中南部山區更可能出現豪雨等級以上降雨，影響可能延續至6月中旬。 這是近期梅雨季典型滯留鋒面配合西南氣流所致，類似過去多次事件，高雄山區常因地形抬升作用放大雨勢，市府已依標
嚴防豪雨！高雄5區、屏東8鄉、嘉義5鄉、台中和平區、南投仁愛鄉9日停班停課
受滯留鋒面及西南氣流影響，全台各地降下大雨，氣象署今天（6/8）下午5時最新雨量預測，至今晚8時至明晚8時共有8縣市山區雨量達停班停課標準。高雄市政府率先宣布，為維護山區民眾安全，明天瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區5個行政區停止上班、停止上課。
雨灌全台！氣象署：明後天「雨勢更猛」 豪雨一路炸到週末
受到滯留鋒面與西南風影響，全台暴雨狂灌，部分地區也傳出災情。中央氣象署表示，這波降雨預估持續約一週，尤其明、後兩天（9日、10日），將是鋒面影響最劇烈的時段，中南部山區不排除出現豪雨以上等級降雨，提醒民眾提前做好防災準備。
不斷更新／苗栗泰安緊急停班課！ 6/9全台「豪雨假」一次看
受滯留鋒面及西南氣流影響，氣象署啟動「較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業」，週二週三是降雨最顯著時段，各地易出現短延時強降雨及積淹水情形。《台視新聞》整理6月9日全台各縣市停班課情況：北部地區基隆市：未
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