不斷更新／《大濛》抱回最大獎「最佳劇情片」！金馬62得獎名單這邊看
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日於台北流行音樂中心盛大登場，今年典禮採不設主持人的模式進行，此次不僅影帝、影后競爭激烈，更邀請到國際級導演李安，以及日本金像獎影帝西島秀俊等大咖擔任頒獎嘉賓，入圍作品則由《大濛》獲11項提名為最多，《左撇子女孩》、《地母》、《我家的事》也同樣是奪獎熱門，《台視新聞》將為您不斷更新本屆金鐘戲劇類得獎名單，讓大家一次掌握最新娛樂消息。
得獎名單如下：
【最佳劇情片】
⭕‧《大濛》
‧《人生海海》
‧《左撇子女孩》
‧《眾生相》
·《地母》
【最佳男主角】
‧許瑞奇 ／《好孩子》
‧柯煒林／《大濛》
‧張孝全 ／《深度安靜》
⭕‧張震／《幸福之路》
‧藍葦華／《我家的事》
【最佳女主角】
‧方郁婷／《大濛》
‧劉若英／《我們意外的勇氣》
‧林依晨 ／《深度安靜》
‧高伊玲／《我家的事》
⭕‧范冰冰 ／《地母》
【最佳導演】
‧陳玉勳／《大濛》
‧曹仕翰 ／《南方時光》
‧廖克發／《人生海海》
⭕‧李駿碩／《眾生相》
‧張吉安／《地母》
【最佳新導演】
‧沈可尚／《深度安靜》
⭕‧Lloyd Lee CHOI／《幸福之路》
‧鄒時擎 ／《左撇子女孩》
‧潘客印 ／《我家的事》
‧陳思攸／《核》
【最佳劇情短片】
‧《這不是我的牛》／林治文
‧《綠湖》／朱臨惟
‧《膝跳反應》 ／王鵬然
⭕‧《疊羅漢》／胡鹿
‧《兩個女導演》／柳依依
【最佳新演員】
‧牧森 ／《進行曲》
‧劉敬 ／《失明》
⭕‧馬士媛 ／《左撇子女孩》
‧張迪文／《眾生相》
‧林怡婷／《恨女的逆襲》
【年度台灣傑出電影工作者】
‧鍾瓊婷
【最佳攝影】
‧陳大璞／《深度安靜》
‧李永畧／《幸福之路》
‧陳克勤 、高子皓 ／《左撇子女孩》
‧王金城 ／《96分鐘》
⭕‧梁銘佳／《地母》
【最佳男配角】
‧金士傑 ／《深度安靜》
‧黃鐙輝 ／《左撇子女孩》
⭕‧曾敬驊／《我家的事》
‧姚淳耀 ／《我家的事》
‧黃秋生／《今天應該很高興》
【最佳造型設計】
‧Shahreens、佘美璇／《好孩子》
⭕‧許力文／《大濛》
‧鄭宇培 ／《南方時光》
‧黃菊清、陳嘉偉、吳玉英、黃可欣 ／《地母》
‧霍曉彤、KATO Miyuki／《殺手#4》
【最佳美術設計】
⭕‧王誌成、尤麗雯／《大濛》
‧蔡珮玲／《深度安靜》
‧張軼峰、袁筱凡 ／《南方時光》
‧蘇國豪、林宏勳 ／《96分鐘》
‧殷倩楊、吉本幸人／《殺手#4》
【最佳紀錄片】
‧《從來》／陳德明
‧《大風之島》／許雅婷
‧《甘露水》／黃邦銓、林君昵
‧《春雨424》／馮賢賢
⭕‧《隱蹟之書：重寫自我》／雪美蓮
【最佳紀錄短片】
‧《侯硐奇譚》／宋承穎、胡清雅
‧《哥哥死後去了哪裡》／陳俊維
‧《第九十三封信之後》／林佑恩、劉燕美
‧《孩子》／蔣宣念 、戢航
⭕‧《她的碎片》／許慧如
【終身成就獎】
‧陳淑芳
【最佳剪輯】
⭕‧雪美蓮 ／《隱蹟之書：重寫自我》
‧賴秀雄 ／《大濛》
‧Sean BAKER／《左撇子女孩》
‧石馬 ／《眾生相》
‧杜光瑋 ／《不可能女孩》
【最佳女配角】
⭕‧陳雪甄／《人生海海》
‧蔡淑臻 ／《左撇子女孩》
‧葉子綺／《左撇子女孩》
‧黃珮琪／《我家的事》
‧鄧濤 ／《女孩不平凡》
【最佳原創電影歌曲】
‧〈大濛的暗眠〉／《大濛》
‧〈木頭人〉／《遼河的士》
‧〈一路順風〉／《我家的事》
⭕‧〈布秧〉／《地母》
‧〈我天生－有病版〉／《有病才會喜歡你》
【最佳原創電影音樂】
‧周莉婷、CMgroovy、馮穎琪／《世外》
‧王榆鈞、澎葉生 ／《甘露水》
⭕‧Charles HUMENRY／《幸福之路》
‧福多瑪 ／《人生海海》
‧余家和、張吉安／《地母》
【最佳改編劇本】
‧楊寶文 ／《世外》
‧陸欣芷、沈可尚／《深度安靜》
‧Lloyd Lee CHOI／《幸福之路》
⭕‧潘客印 ／《我家的事》
‧傅世晏 ／《柔似蜜》
【最佳原著劇本】
⭕‧陳玉勳／《大濛》
‧廖克發／《人生海海》
‧鄒時擎、Sean BAKER／《左撇子女孩》
‧卓楷羅／《遼河的士》
‧李駿碩／《眾生相》
【最佳動畫片】
⭕‧《世外》／吳啓忠
‧《小蟲蟲大冒險》／袁建滔
【最佳動畫短片】
‧《再見，海浪》／楊蕊菡
‧《91次擊碎》／楊宇欣
⭕‧《螳螂》／謝文明
‧《工》／吳承筠
‧《風的前奏》／黃小珊
【最佳視覺效果】
‧梁志仁、黃其彥、陳文杰、陳彩君／《小蟲蟲大冒險》
‧郭憲聰、陳姵均 ／《大濛》
⭕‧温兆銘、林韋宏、胡宏愈 、傅琬婷／《96分鐘》
‧陳子謙 ／《殺手#4》
【最佳音效】
⭕‧高偉晏、張凱彤、林先敏／《小蟲蟲大冒險》
‧簡豐書、湯湘竹／《大濛》
‧陳維良、Narubett PEAMYAI、Elwin T.《96分鐘》
‧杜篤之、張芬瑄、陳冠廷 ／《地母》
‧黎志雄／《殺手#4》
【最佳動作設計】
‧洪昰顥、范家銘／《進行曲》
‧洪昰顥／《96分鐘》
‧羅浩銘／《觸電》
⭕‧黃泰維、陳嘉玲／《恨女的逆襲》
‧坂本浩一／《殺手#4》
責任編輯／馮康蕙
