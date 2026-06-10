不斷更新／雨彈狂炸！屏東縣春日鄉士文村下午停班課 全台停班停課一覽

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滯留鋒面逐漸南移至巴士海峽，西半部、東南部地區及東部山區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生的機率。（鏡報姜永年）

滯留鋒面逐漸南移至巴士海峽，西半部、東南部地區及東部山區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生的機率！繼南投縣仁愛鄉公所今日宣布12時起停班停課後，屏東縣春日鄉公所稍早也宣布，春日鄉土文部落下午起停止上班。

屏東縣春日鄉公所今（10日）發布停班停課公告，受雨影響，為維護鄉親生命財產安全，春日鄉土文部落下午起停止上班；停止上課。近期受豪雨及強降雨影響，山區道路易有落石、坍方及溪水暴漲等情形，請鄉親朋友提高警覺，避免前往危險區域，並隨時留意最新天氣及災防資訊。

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春日鄉公所宣布，下午起春日鄉士文部落停止上班、停止上課。（翻攝自臉書@春日鄉公所）

中央氣象署12時10分發布大雨特報，滯留鋒面逐漸南移至巴士海峽，易有短延時強降雨，台東縣、恆春半島已有豪雨發生，基隆北海岸、東半部、南部地區及中部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，連日降雨，山區仍請留意坍方、落石及土石流。

截至13時46分中央氣象署觀測全台降雨量，嘉義縣阿里山鄉「二萬坪」181毫米、屏東縣瑪家鄉「新瑪家」與屏東縣春日鄉「大漢山」166毫米、屏東縣獅子鄉「丹路」166.5毫米、屏東縣泰武鄉「泰武」155.5毫米、屏東縣瑪家鄉「瑪家」151.5毫米、屏東縣獅子鄉「丹路國小」150毫米。

全台停班停課一覽：

台中市

台中市立和平國民中學:今天照常上班、停止上課。

南投縣

仁愛鄉：今天下午停止上班、停止上課。

嘉義縣

今天照常上班、照常上課。

高雄市

六龜區：今天停止上班、停止上課。

甲仙區：今天停止上班、停止上課。

那瑪夏區：今天停止上班、停止上課。

茂林區：今天停止上班、停止上課。

桃源區：今天停止上班、停止上課。

屏東縣

屏東縣春日鄉士文村：今天下午停止上班、停止上課。

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