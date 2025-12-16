不斷更新／高雄大發工業區工廠加熱爐爆炸起火 消防局持續搶救中

高雄大寮區大發工業區內一家塑膠工廠發生大火，火勢猛烈，消防局出動上百名消防員前往搶救。（圖：民眾提供）

高雄市大發工業區一家生產餐具的塑膠工廠今天（16日）上午發生大火，現場濃煙直竄，消防局出動上百名消防員前往搶救，沒有人員受傷受困，根據環保局初步調查，是製程區加熱爐爆炸引發火警，由於廠房內堆放大量易燃物品，火勢燃燒猛烈，截至傍晚仍未完全撲滅。市府環保局除了派員現場監測空污，也依《空污法》裁罰10萬至500萬元罰鍰，並提醒大寮區和屏東縣新園鄉居民戴上口罩，緊閉門窗。（溫蘭魁報導）

高雄市消防局上午11點30分接獲報案，大寮區大發工業區華東路一家工廠發生火警，好幾公里外就可以看到濃濃的黑煙直竄天際，直到傍晚，消防局共出動46車117名打火弟兄前往搶救，同時，也出動2架無人機、9部消防機器人、4輛泡沫化學車和重機具協助滅火。

由於現場存放大批易燃物品，火勢燃燒猛烈，直到傍晚5點，大發工業區上空都還有明顯黑煙；市長陳其邁下午也前往現場了解：「機器不明原因的爆炸，而造成波及它在包括聚丙烯跟聚苯乙烯等這些原料及成品的火災。」

大發工業區工廠大火，高雄市長陳其邁下午前往現場了解火警與救災情形。（圖：高雄市政府提供）

市府環保局表示，發生火警的是一間塑膠製品工廠，根據官網登錄的訊息，這家工廠是一家生產各式餐盒和飲料杯的工廠，初步調查，是塑膠製品的製程中，製程區加熱爐爆炸，因為附近有酒精和柴油等易燃物，瞬間引發火警，環保局環境稽查科科長王健州說：「發現大發工業區塑膠工廠加熱爐爆炸引發火警，產生粒狀物，違反《空污法》32條規定，裁處10萬到500萬元罰鍰。」

幸好當時工廠內40多名員工都緊急逃離現場，只有一名員工頭髮被燒到，逃跑過程中腳也受傷，沒有大礙，詳細的火警原因還有待消防局調查鑑定。