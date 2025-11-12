不斷更新／鳳凰來襲！金門縣正常上班、上課 13日颱風假一次看
生活中心／張尚辰報導【11/12 19:15發稿｜20:50更新內文】
鳳凰颱風已於今（12）日晚間19時40分登陸恆春半島，目前已減弱為熱帶性低氣壓。中央氣象署預測，明日受到熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨發生，其中基隆北海岸、大台北山區有局部豪雨發生的機率。《三立新聞網》也持續為讀者整理並更新各縣市停班課狀況。
全台各縣市13日停班、停課狀況一覽：
【北部地區】
基隆市：尚未宣布
台北市：尚未宣布
新北市：尚未宣布
桃園市：尚未宣布
新竹市：13日正常上班、正常上課。
新竹縣：13日正常上班、正常上課。
【中部地區】
苗栗縣：13日正常上班、正常上課。
台中市：13日正常上班、正常上課。
彰化縣：13日正常上班、正常上課。
南投縣：13日正常上班、正常上課。
雲林縣：13日正常上班、正常上課。
【南部地區】
嘉義縣：13日正常上班、正常上課。
嘉義市：13日正常上班、正常上課。
台南市：13日正常上班、正常上課。
高雄市：13日正常上班、正常上課。
屏東縣：13日正常上班、正常上課。
【東部地區】
宜蘭縣：13日正常上班、正常上課。
花蓮縣：除鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村停止上班、上課外，其餘正常上班上課。
台東縣：13日正常上班、正常上課。
【離島地區】
連江縣：尚未宣布
金門縣：13日正常上班、正常上課。
澎湖縣：13日正常上班、正常上課。
