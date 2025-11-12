不斷更新／高雄風雨變強！新光三越、夢時代越營業至17:30 全台百貨一覽

KITTY展,HELLOKITTY展,新光三越,A11,透卡,三麗鷗 Hello Kitty展來台開展搶先看！入場即送台灣限定透卡部分內容台灣才有粉絲必逛 首度移師來台展出的【Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-】於11月12日在新光三越台北信義新天地A11-6F開展。展覽亮點包括Hello Kitty歷年商品與設計、聯名設計、跨界合作，還有可以拍照打卡的造景，更有紀錄片般的影像播映區讓粉絲完整感受Hello Kitty魅力，另有台灣才有的互動展區，以及入場即贈的台灣限定迷你可愛透卡，粉絲千萬不能錯過這次的特展！

景點+ ・ 22 小時前