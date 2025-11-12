不斷更新／高雄風雨變強！新光三越、夢時代越營業至17:30 全台百貨一覽
生活中心／賴俊佑報導
鳳凰颱風襲台，今(12)日全台11縣市、花蓮3鄉停班停課；夢時代購物中心/統一時代百貨高雄店緊急宣布，今日營業時間至17:30，漢神百貨／漢神巨蛋購物中心、新光三越也跟進營業至17:30，請民眾注意，《三立新聞網》為您整理全台百貨營業最新公告。
新光三越
受鳳凰颱風影響，新光三越高雄2家分店（高雄左營店、高雄三多店）與SKM Park Outlets 高雄草衙，今日11/12（三）營業時間至下午5點30分止。
其餘全台分店則正常營業。
遠東SOGO
遠東SOGO高雄店今日(11/12)停止營業一天，高雄店週年慶相關活動延長一天至11/17(一)。
遠東百貨
高雄大遠百今日(11/12)營業至17:30，其他據點營業時間視風雨滾動式調整。
南紡購物中心
今日(11/12)南紡購物中心正常營業，全館早上11：00開店，部分品牌營業時間請以品牌官方/現場公告為準。
夢時代購物中心/統一時代百貨高雄店
今日(11/12)營業至17:30
漢神百貨／漢神巨蛋購物中心
今日(11/12)營業至17:30
