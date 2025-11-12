不斷更新／鳳凰減弱！登陸恆春半島 全台13日颱風假一次看

【緯來新聞網】受到颱風鳳凰影響，中央氣象署表示，鳳慌颱風已於今（12日）晚間7點40分自恆春半島登陸，預估將於深夜時分快速離開台灣本島並進入海面。其強度有可能在過程中減弱為熱帶性低氣壓。

氣象署指出，週四天氣將受此熱帶系統及東北風影響，中部以北及東北角氣溫將轉為偏涼，北桃園地區有降雨機會，並不排除會有短時間大雨發生，尤其基隆北海岸和台北山區則須防範局部豪雨。



各地停班停課情況如下：



【北部】

* 基隆市：尚無更新

* 台北市：尚無更新

* 新北市：尚無更新

* 桃園市：尚無更新

* 新竹市與新竹縣：週四（13日）維持正常上班、上課。



【中部】

* 苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣及雲林縣：13日照常辦公與上課。



【南部】

* 嘉義縣、市、台南市、高雄市、屏東縣：11月13日維持原有上課上班安排。



【東部】

* 宜蘭縣與台東縣：週四不調整上班上課。

* 花蓮縣：尚未有官方公告。



【離島】

* 澎湖縣：明天正常上班與上課。

* 金門與連江兩地：目前仍未公布是否停班課。



實際停班課資訊將以行政院人事行政總處公布為準，建議民眾持續關注官方公告及氣象資訊，以因應變化快速的天氣情勢。

