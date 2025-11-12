胡瓜離開台灣爽了！來者不拒 連吃「3款好貨」欲罷不能

【緯來新聞網】胡瓜經營YouTube頻道《下面一位》到新加坡出差，沿途記錄在當地旅遊的一切，從機場一直到免稅店都遇到許多粉絲，他也展現親民模樣熱情和大家打招呼，莫名變成熱門打卡點，甚至還有觀眾要求胡瓜原音重現「下面一位」，天王當然也大方滿足，後來更是吃榴槤吃到欲罷不能。

胡瓜越活越年輕。（圖／《下面一位》提供）

剛好遇到新加坡榴槤季，胡瓜透過友人帶路，來到新加坡的榴槤王，一看到榴槤不只大口狂聞，還一連串的吃了三波不同品種的榴槤，欲罷不能停不下來，完全陷在榴槤的世界裡。



隨後來到新加坡的夜間動物園，胡瓜笑說這個時間到底是來看動物還是被動物看，坐著巴士看著各種動物的夜間生態，是他在台灣沒有的體驗而感到新奇。



寵粉的胡瓜在動物園商品店狂買，心心念念要送給面粉的禮物，一旁的賴慧如更被當成人體購物籃，不斷幫胡瓜拎娃娃，滿載而歸讓賴慧如讚嘆：「也太寵粉！連我都想去抽獎了。」

