不斷更新／鳳凰襲台！桃園新光因維修延後售票 全台電影院營業一次看

生活中心／賴俊佑報導

桃園青埔新光影城受到颱風影響將進行維修，部分影廳不開放。（圖／資料圖）

鳳凰颱風襲台，今(12)日全台11縣市、花蓮3鄉停班停課；威秀影城、秀泰影城、國賓影城宣布全台據點白天正常營業，桃園青埔新光影城受到颱風影響將進行維修，部分影廳不開放，《三立新聞網》為您整理全台電影院營業公告。

威秀影城

今日11/12（三）苗栗縣、台中市、台南市、高雄市區威秀影城白天正常營業。

11/12（三）21:00過後場次將預防性暫停開放預售，後續將視風雨狀況評估於下午18:00更新營業時間。相關場次資訊請洽威秀影城官方網站。

秀泰影城

全台秀泰影城今日白天皆正常營業，後續將視風雨評估調整營業時間

已達停班課縣市(台中、高雄、台南、嘉義地區秀泰影城)如需退換票者，線上退票皆免收手續費，現場購票、網路訂票已取票者，可持票根於七日內至原購票影城辦理退換票事宜。

國賓影城

因應鳳凰颱風後續可能影響，國賓影城自11/12(三)00:00起，將預防性關閉高雄市、屏東縣據點11/12(三)及11/13(四)網路訂票功能。

新光影城

「桃園青埔新光影城」受到鳳凰颱風的影響，將全面進行設備維護保養工作，B.O.X 影廳、LUXE 影廳今日11/12暫不開放售票，其餘廳將於13:30起開放臨櫃售票。

「台南西門新光影城」、「台中中港新光影城」11/12（三）正常營業

