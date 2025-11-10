不斷更新／鳳凰逼近！秀林鄉2村「部分地區」宣布：12時起停班課

生活中心／ 許智超報導

今晚起至週二受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島仍要防大雨及豪雨。（示意圖／資料照）

鳳凰颱風今（10）日2時的中心位置在北緯16.7度，東經120.2度，以每小時19公里速度，向西北西進行，目前已通過呂宋島陸地，持續向西北西轉北朝台灣海峽前進，之後再轉東北通過台灣，氣象署預估最快今日下午發布海上颱風警報，而明日不排除發布陸警。《三立新聞網》也持續為讀者整理並更新各縣市停班課狀況。

●10日停班停課資訊如下：

※北部

台北市：尚未列入警戒區。

新北市：尚未列入警戒區。

基隆市：尚未列入警戒區。

桃園市：尚未列入警戒區。

新竹市：尚未列入警戒區。

新竹縣：尚未列入警戒區。

※中部

苗栗縣：尚未列入警戒區。

台中市：尚未列入警戒區。

彰化縣：尚未列入警戒區。

南投縣：尚未列入警戒區。

雲林縣：尚未列入警戒區。

嘉義市：尚未列入警戒區。

嘉義縣：尚未列入警戒區。

※南部

台南市：尚未列入警戒區。

高雄市：尚未列入警戒區。

屏東縣：尚未列入警戒區。

※東部

宜蘭縣：尚未列入警戒區。

花蓮縣：花蓮光復鄉今日停止上班、停止上課、秀林鄉富世村第13鄰至19鄰（含蓋天祥布洛灣、天祥、西寶、洛韶、關原等地區）及和平村，今日中午12時起停止上班、停止上課。

台東縣：尚未列入警戒區。

※離島

澎湖縣：尚未列入警戒區。

連江縣：尚未列入警戒區。

金門縣：尚未列入警戒區。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「平地350毫米，山區200毫米」（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。不過實際停班課消息仍由各縣市政府宣布、行政院人事行政總處公告為主。

※因天然災害停止上班及上課情形依行政院人事行政總處公告為準

