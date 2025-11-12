不斷更新／鳳凰颱風來襲！台東、苗栗宣布了 全台13日停班停課資訊一次看
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導
鳳凰颱風直撲台灣而來，今（12）日下午5點的中心位置在鵝鑾鼻西北西方約70公里處，以每小時26轉41公里速度，向東北轉東北東進行，預計今晚登陸台灣，不過其暴風圈持續縮小，有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。中央氣象署持續對台南、高雄、台東、屏東、恆春半島4縣市發布陸上颱風警報，至於明日是否放颱風假，《FTNN新聞網》為您整理明日全台各縣市停班停課資訊：
北部地區
基隆市：尚未宣布
台北市：尚未宣布
新北市：尚未宣布
桃園市：尚未宣布
新竹市：明天正常上班、正常上課。
新竹縣：尚未宣布
中部地區
苗栗縣：明天正常上班、正常上課。
台中市：尚未宣布
彰化縣：尚未宣布
南投縣：尚未宣布
雲林縣：尚未宣布
南部地區
嘉義市：尚未宣布
嘉義縣：尚未宣布
台南市：尚未宣布
高雄市：尚未宣布
屏東縣：尚未宣布
東部地區
宜蘭縣：尚未宣布
花蓮縣：尚未宣布
台東縣：明天正常上班、正常上課。
外島地區
澎湖縣：尚未宣布
連江縣：尚未宣布
金門縣：尚未宣布
詳細停班課資訊以行政院人事行政總處公布為準。
