不斷更新》鳳凰颱風將登陸！北北基桃正常上班課 苗栗等11縣市、花蓮3鄉鎮12日停班停課

中央氣象署表示，第26號颱風「鳳凰」過去3小時暴風圈略為縮小，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北東轉東北移動，其暴風圈已進入臺灣南部陸地，對雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、南投、花蓮、臺東、恆春半島及澎湖構成威脅，預計此颱風強度仍有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。 今(12)日5時鳳凰的中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約180公里之處，以每小時14轉27公里速度，向東北東轉東北進行，近中心最大風速每秒23公尺(約每小時83公里)，相當於9級風，瞬間最大陣風每秒30公尺(約每小時108公里)，相當於11級風。 颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，宜蘭縣及北海岸已有超大豪雨發生，今日北海岸、基隆市地區、宜蘭縣地區、臺北市山區、花蓮縣山區、臺東縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、桃園、高雄、屏東、花蓮、台東及澎湖地區有局部大雨發生的機率，山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。 颱風及其外圍環流影響及東北風明顯偏強，12日清晨至13日高雄市、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率(橙色燈號)，蘭嶼、綠島、基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新

中央廣播電台 ・ 33 分鐘前