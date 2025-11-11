不斷更新》鳳凰颱風將登陸！北北基桃正常上班課 苗栗等11縣市、花蓮3鄉鎮12日停班停課
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風將於明(12)日登陸台灣，根據最新風雨預測，明天有10個縣市達停班課標準，包含台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、連江、澎湖、台東。屏東縣在稍早率先宣布12日停班停課。
台北市：明天正常上班上課
新北市：明天正常上班上課
基隆市：明天正常上班上課
桃園市：明天正常上班上課
新竹市：明天正常上班上課
新竹縣：明天正常上班上課
苗栗縣：明天停止上班上課
台中市：明天停止上班上課
彰化縣：明天停止上班上課
南投縣：明天正常上班上課
雲林縣：明天停止上班上課
嘉義市：明天停止上班上課
嘉義縣：明天停止上班上課
台南市：明天停止上班上課
高雄市：明天停止上班上課
屏東縣：明天停止上班上課
宜蘭縣：明天停止上班上課
花蓮縣：光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮停止上班上課；其餘行政區照常上班上課
台東縣：明天正常上班上課
澎湖縣：明天停止上班上課
連江縣：明天正常上班上課
金門縣：明天正常上班上課
最新停班課資訊，可參考行政院人事行政總處。
