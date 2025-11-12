不斷更新／台東土坂國小今下午停班課！全台12日停班課訊息一次看
鳳凰颱風持續逼近台灣，氣象署持續發布海上及陸上颱風警報，暴風圈已逐漸進入台灣西南方近海，對高屏一帶構成威脅，預估明（12）日傍晚至晚間可能在高屏地區登陸。《台視新聞》為大家整理11月12日全台各縣市停班課最新狀況。
北部地區
基隆市：明天正常上班上課。
台北市：明天正常上班上課。
新北市：明天正常上班上課。
桃園市：明天正常上班上課。
宜蘭縣：明天停止上班上課。
新竹縣：明天正常上班上課。
新竹市：明天正常上班上課。
中部地區
苗栗縣：明天停止上班上課。
台中市：明天停止上班上課。
彰化縣：明天停止上班上課。
南投縣：明天正常上班上課。
雲林縣：明天停止上班上課。
南部地區
嘉義縣：明天停止上班上課。
嘉義市：明天停止上班上課。
台南市：明天停止上班上課。
高雄市：明天停止上班上課。
屏東縣：明天停止上班上課。
東部地區
花蓮縣：光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮停止上班上課、瑞穗鄉奇美國小停止上班上課；其餘地區正常上班上課。
台東縣：土坂國小11/12下午12:40起停班課；明天正常上班上課。
外島地區
澎湖縣：明天停止上班上課。
金門縣：明天正常上班上課。
連江縣：明天正常上班上課。
實際停班課資訊，以行政院人事行政總處官網為主。
責任編輯／周瑾逸
