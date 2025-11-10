三立新聞網 setn.com

不斷更新／鳳凰颱風逼近 全台交通異動一次看「金門小三通停航」

記者李育道／台北報導

今天（10日）鳳凰颱風外圍及共伴效應逐漸增強，北部及東半部降雨加劇，南部地區及中部山區降雨亦逐漸明顯；馬太鞍溪堰塞湖警戒上午7時提升為紅色警戒，花蓮縣府已宣布光復鄉今天停止上班、上課，陸海空交通已針對預期影響，陸續做出異動《三立新聞網》為大家整理11月10日的交通異動。

金門小三通停航

金門縣港務處今發布「小三通」停航公告，依金門縣港務處小三通天候影響機制辦理；金廈航線今天上午9時30分起雙向全面停航，金泉航廈今全天雙向停航。港務處提醒旅客，搭船前預先向船公司確認航班，若有疑問可以洽詢金門縣港務處（082-324280），不便之處敬請見諒。

小琉球航班異動

東琉線交通客船暫停支援公船，並將東港發出末班船提早至上午11時30分、琉球末班船提早至下午2時；藍白、航運東港末班船為下午1時30分，小琉球末班船下午2時20至30分。11、12日則為全天停航，13日視海況另行公告。

鹽琉線部分，聯營處10日下午4時30分琉球往鹽埔停航、大福航運小琉球開往鹽埔末班船為上午11時30分。

