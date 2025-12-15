不斷更新／黎智英國安案將宣判 黎穿灰外套、戴黑框眼鏡與家人打招呼

編譯張渝萍／綜合報導

即將宣判

香港壹傳媒創辦人黎智英因國安法案，至今已被關押超過1800天。在經過156天審訊又相隔3個半月後，西九龍法院今（12/15）早10時將就黎智英案宣判。

根據路透最新報導，黎智英身穿灰色外套和淺綠色開襟衫進入法庭。他戴著黑框眼鏡，向家人揮了揮手。

香港壹傳媒創辦人黎智英因國安法案，至今已被關押超過1800天（圖／維基百科）

稍早法院外大派長龍

稍早港媒香港01報導，因此案廣受各界關注，在開庭前兩小時，已有超過百人在庭外排隊等候法，其中不少人甚至是漏夜排隊。港府則派駐大量警力高度戒備，甚至出動「劍齒虎」裝甲車。黎智英妻子李韻琴與兒子黎順恩、黎耀恩，以及天主教香港教區前主教陳日君也出席旁聽。

先前曾報導，為讓更多民眾可旁聽，今除開放正庭58席公眾席外，還開放七個延伸庭共449席。

BBC報導指，曾在《蘋果日報》工作4年直至機構結束的員工王先生今早上大約6時到達法庭外，他指過去案件審訊的時候，也有前往旁聽。王先生指，他也認識其他同案已認罪被告，「有些人我都過去幾年也有探監，希望他們可以盡快恢復自由。」

另一名脖子上有「香港人」刺青的28歲的陳先生，則是大約凌晨4時到達法庭外排隊輪候，他指昨晚8時左右已經到過現場一次，但發現有不少疑似排隊黨人士，認為無法進入正庭。他對於結果不樂觀，「坐監就一定坐的了，只差是多久。」他也相當擔心黎智英健康狀況，是否能捱過長期監禁。

黎智英健康狀況堪憂

黎智英自2020年12月底被關押至今，已過了超過1800天，日前才在牢裡度過78歲生日。近期黎智英的子女紛紛向媒體表示，黎智英的健康狀況相當差。

在單獨監禁、條件嚴苛的牢房中，原本就患有糖尿病的黎智英，近期甚至出現牙齒爛、指甲變色脫落，以及急遽消瘦的情況。黎智英的女兒黎采，向北京喊話，若讓黎死於牢中將讓他成為烈士，並稱若釋放黎智英，將保證他不再碰政治。

先前川普曾表示將會協助黎智英獲釋，然而至今仍未有實際動作。

根據子女受訪與陳情內容，黎智英的健康狀況相當差。（圖／翻攝畫面）

黎智英被控的罪名有哪些？

黎智英的國安法案有四名被告受審，包括黎智英本人、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司，以及蘋果日報互聯網有限公司。

黎智英的國安法案有四被告受審，包括黎智英本人、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司，以及蘋果日報互聯網有限公司。。（圖／翻攝維基百科）

根據香港法庭新聞媒體《庭刊》，黎智英與三家公司被控一項「串謀刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示或複製煽動刊物罪」，被指於2019年4月1日至2021年6月24日，在香港與同事張劍虹、陳沛敏、羅偉光、林文宗、馮偉光、楊清奇及其他人，一同串謀刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示及或複製煽動刊物。

黎與公司另被控一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，被指2020年7月1日至2021年6月24日，在香港與上述6人及其他人，一同串謀請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

黎智英還另單獨面對「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，被指於2020年7月1日至2021年2月15日，在香港與陳梓華、特助馬克賽門（Mark Simon）、李宇軒、劉祖廸及其他人，一同串謀請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

