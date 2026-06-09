不斷更新》6/10停班課一覽！山區強降雨恐致災 高雄這5區停班課

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受滯留鋒面與強烈西南氣流雙重夾擊，大氣環境極度不穩定，全台都有雨。 圖：中央氣象署／提供

[Newtalk新聞] 受滯留鋒面與強烈西南氣流雙重夾擊，大氣環境極度不穩定，中央氣象署9日下午4時發布最新風雨預測。根據最新「24小時累積雨量預測」數據顯示，全台共有 7 個縣市的山區雨量已達到「停止上班上課」的法定標準，其中高雄市山區雨量預測最高更直衝 300 毫米！ 氣象署示警，西半部自今日入夜至明晚將迎來最強對流轟炸，至於明日（10日）是否停班停課，仍由各縣市政府權責機關最終決策公布為準。

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達到「停班停課雨量標準」之 7 縣市名單：新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區（預測雨量最高達300mm）。

依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，未來 24 小時累積雨量預測達山區 200 毫米及平地 350 毫米以上，且已致災或有致災之虞，即達停班課基準，上述 7 縣市山區均已過標。

6月10日全台停班課最新資訊如下：

新竹縣

尚未宣布

苗栗縣

尚未宣布

台中市

尚未宣布

南投縣

尚未宣布

雲林縣

尚未宣布

嘉義縣

尚未宣布

高雄市

那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區、茂林區等5區停止上班、停止上課。

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