不斷更新/BABYMONSTER降臨台北小巨蛋 Ahyeon中文甜喊：一起來找美好回憶吧

韓國超人氣女團BABYMONSTER在出道第三年即將登上台北小巨蛋舞台，從今日(1/2)起連續兩天舉辦《BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT》台北站，單場吸引1萬2000人入場，這不僅是她們首次在該場地開唱，更成為2026年第一組在台北小巨蛋演出的韓國藝人。

BABYMONSTER是2026首位登上台北小巨蛋的韓國藝人。（圖/官方社群）

這支被譽為「世界級」的怪物女團，此次亞洲巡迴演唱會選擇以台北作為起點，演唱會一開始就以熱門曲目〈WE GO UP〉及〈SHEESH〉強勢開場，展現出色的舞台魅力。在第一段表演後，成員們與粉絲簡單打招呼，Ahyeon更以全中文說到：「很高興再次見到你們！今天也一起來找美好的回憶吧！」

BABYMONSTER一開場就讓全場沸騰。（圖/讀者提供）

隨後她們帶來〈DRIP〉及〈CLIK CLAK〉兩首節奏感十足的歌曲。經過短暫影片後，BABYMONSTER轉換氣氛，獻唱抒情曲風的〈LOVE, MAYBE〉、〈REALLY LIKE YOU〉以及〈WILD〉，展現多元音樂風格。

BABYMONSTER帶來精彩表演。（圖/讀者提供）

演唱會中還特別安排了樂隊即興演奏環節，以及觀眾參與的舞蹈挑戰影片互動，讓現場氣氛更加熱絡。

隨後，BABYMONSTER帶來〈BILLIONAIRE〉和〈PSYCHO〉兩首歌曲，進一步炒熱現場氣氛。

