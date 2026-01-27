"不斷水"破功! 基隆停水施工12小時 約5千戶受影響

地方中心／綜合報導

基隆八堵路自來水管漏水，原本水公司要採用不斷水工法，不過實際開挖後，發現破損程度施工環境都超出預期，緊急改為停水施工，從今晚9點到明天早上9點，停水12小時，預估將有5000戶受影響。這已經是近期基隆第二度停水。

圍起施工區域，重機具也準備好，基隆八堵路輸水管漏水，自來水公司原本採用不斷水工法，不過，實際開挖發現破損程度更嚴重，必須停水施工。自來水公司第一區管理處副處長 魏金龍：「從晚上九點開始停水開始施工，預計到明天早上九點會完成復水，跟基隆市政府還有市民民眾致歉，開挖的結果，跟先前探挖的結果差異性太大，那現場的環境，還有自來水管破裂的情況，不允許不停水施工。」

基隆八堵路自來水管漏水，將改為停水施工（圖／民視新聞）

南榮路高地、龍安街附近，將停水12小時進行施工，高達五千戶受影響，就怕民眾無水可用，自來水公司在新山進水場、基隆服務所，設置取水點。自來水公司第一區管理處副處長 魏金龍：「大概5000餘戶，那實際上可能會影響到的，因為民眾有水塔還可以儲水，可能會影響到的民眾大概是1300戶。」

民進黨基隆市議員鄭文婷要市府和水公司拴緊螺絲。（圖／民視新聞）

基隆市議員（民）鄭文婷：「而今天又再度發生同樣的狀況，在這邊要呼籲自來水公司，請務必要嚴格的，來落實你們的檢查工作，市政府你相關的管線地圖，到底有沒有完備，而不是一味的，依賴自來水公司提供相關訊息。」去年油水案，才造成基隆、新北15萬戶停水，上周麥金路爆管，影響4萬戶，現在又有5千戶無水可用，議員要市府、水公司繃緊神經，別再造成民眾困擾。

