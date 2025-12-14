不斷騷擾鄰座正妹！看羅志祥演唱會發酒瘋 男粉絲遭警保護管束

記者楊忠翰／台北報導

北市李男在羅志祥演唱會發酒瘋被警方施以保護管束。（圖／翻攝畫面）

台北市1名29歲李姓男子，13日晚間酒後觀賞羅志祥小巨蛋演場會時，不斷找鄰座的多名女粉絲攀談，引發在場眾人不滿，工作人員只好將他帶離演唱會，沒想到李男在門口仍情緒激動，警員只好施以保護管束，並將人帶回派出所安置；李男在所內恢復冷靜後，警方才聯絡其父親到場接他返家。

松山分局表示，昨天晚間時分，羅志祥正在小巨蛋舉辦演唱會，中崙派出所接獲工作人員通報，指出有男粉絲影響現場秩序，請求警方到場協助；警方到場了解後發現，李男原本坐在2樓看台區，卻不願安靜欣賞羅志祥表演，反而不斷搭訕鄰座的女粉絲，令周遭眾人不勝其擾，只好向工作人員反映此事，最後李男慘遭驅逐出場。

廣告 廣告

警員欲請李男提供聯絡方式，藉以通知其家人接送返家，沒想到李男酒後情緒激動，不但對著警員大聲叫囂，還意圖碰觸周遭民眾，警員擔心李男對自己及他人安全造成疑慮，遂對他施以保護管束，並帶回派出所安置。

由於李男是單純發酒瘋，並未動手攻擊他人，警員讓他在所內休息2小時，李男逐漸恢復冷靜，終於可以清楚回答問題，警員才得以取得家人電話，迅速聯絡其父親將人接回住家。

北市李男在羅志祥演唱會發酒瘋被警方施以保護管束。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

沒走斑馬線釀禍！他開車下基隆高架匝道 12歲女童突竄出被撞倒

無視切結書緊黏人夫！小三傳同床裸照示威 妻接騷擾電話怒告

影城不提告！闖欣欣秀泰白看電影 怪男被依社維法裁罰

撞翻7機車才停止！打倒車檔還沒拉手煞 七旬婦遭愛車當街拖行

