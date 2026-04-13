不旅遊會死1／機票搶購潮業者喊別急！可觀望下半年 「這招」還能撿便宜

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受國際油價飆升影響，外籍航空3月起紛紛調整燃油附加費，國籍航空則於7日起跟進，影響機票價格上揚。圖為桃園機場地勤人員正在為班機加油。（圖／報系資料庫）

受中東戰火影響，國際油價飆漲，預期漲價心理刺激3月出現「機票搶購潮」。「這是一個不旅遊會死的年代！」業者觀察，目前雖機票價格上漲10~15%，但未感受旅遊需求下降。只要透過淡旺季、運能、航點熱門度，仍可找出票價便宜的旅遊目的地，同時業者也建議有計畫出國的民眾，可再觀望下半年局勢緩和、油價穩定，或需求下降，機票價格可能還有回落空間。

機票價格的提升讓不少每年固定都要出國旅遊的民眾產生焦慮感。（圖／林榮芳攝）

民航局與航空公司公告，4月7日起國籍航空上調燃油附加費，短程線每航段調漲至45美元，增加27.5美元（約新台幣873元）；長程線調漲至117美元，增加71.5美元（約新台幣2270元），此調整為21年來最高點，漲幅約157%。若再加上3月已調高的訂位費，長程來回機票漲幅將超過5,000元。

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不只國籍航空，事實上，外籍航空包括香港航空、泰國航空、印度航空、越南航空等，3月已將油價反映在機票價格上，其中像是國泰航空就已調漲2次，累計漲幅約 175%。

易遊網執行長陳志豪（中）認為，在國際情勢變動與地緣政治不確定性情況下，旅客對安全感的重視程度將明顯提升，傾向優先選擇國籍航空，不僅語言通，在航班異動或突發狀況也提供較高的信任保障。（圖／林榮芳攝）

預期漲價心理也促使民眾提早下單搶便宜機票。易遊網執行長陳志豪即表示，過往每年3月本就是整年度機票賣最好的月份，但民眾預期油價帶動票價上漲，使得今年3月機票下單比例呈現爆炸性成長，對比去年同期高出75%，並創下單月機票銷售破53萬航段數的新高紀錄。

易飛網董事長周昀生也坦言，這波光機票訂單就成長很多，3月初先漲3~5成，單日統計最高還有2、3倍倍數成長的，不過在4月7日國籍航空調漲燃油附加費後，下訂狀況也跟著明顯放緩。

民眾最關心機票價格會不會再漲？陳志豪坦言，國際情勢難以控制，實在很難一口氣斷言。外籍航空沒有限制，想漲就漲，漲幅也比較兇；不過國籍航空因政府對燃油附加費有金額上限，未來再調漲的空間應不多。

上一波沒趕上搶票的民眾也無須捶心肝，陳志豪建議，反正現在也搶不到最低點，民眾可再觀望一下，說不定下半年局勢緩和、油價穩定，或是需求下降，機票價格還有回落空間；若油價續漲，仍可選擇票價較平穩的國籍航空，「其實不用急著現在搶票！」

旅遊想撿便宜還可觀察市場供需，如有多家航空公司經營的航線，但卻沒有這麼多人有搭乘需求時，票價自然會下降。示意圖為布拉格。（圖／易遊網提供）

他也解釋，機票價格由「稅金＋燃油附加費＋票價」3部分組成，目前主要是燃油附加費先跳漲，票價本身隨市場需求動態調整，只要需求減弱，票價即能降下來，一增一減下，最後可能票價也和3月前差不多。

周昀生也認為，訂票還是優先考量自身需求，若沒有確定行程，實在不需要一窩蜂搶票，目前美伊持續談判中，且3、4月的這波已算漲得很多，短期應不至於再有大動作的調整，他認為可以再觀望一下。

陳志豪預期，旅遊成本的提高，民眾旅遊消費模式也將從過往的「目的地導向」更趨向「價格導向」，也就是「先看價格、再決定去哪」，他建議可考慮淡旺季、運能、航點熱門程度來找出便宜航線。

例如，韓國本就是相對便宜的航線之一，再加上星宇航空6月1日起增飛釜山，運能變大，若需求沒有跟上，價格就有機會往下壓；至於日本，東京、大阪、名古屋等幾個主要城市的航線價格通常不會掉太多，但一些二、三線城市或季節性較強的航點，在淡季時比較有機會看到票價下修。

至於旅遊成本漲幅最明顯的長程線，本來機票成本就高，再加上很多航點是「直飛、供不應求」，像長榮的台北－巴黎航線，價格就很難降下來；但若是同一航點有2家航空公司同時飛，例如8月起星宇將直飛布拉格，布拉格就有星宇與華航共同經營，這時就可觀察，「如果沒有太多人去布拉格，供過於求下，下半年票價就很可能會往下調。」

另外，像是12~1月冬天通常是歐洲旅遊淡季，機票價格也有機會比旺季便宜1~2成，甚至更多；但巴黎、紐約、倫敦等熱門點，即使在淡季，價格下修空間通常也較小。因應民眾需求，易遊網也推出「機票低價訂閱」功能，方便民眾掌握低價購票的時間點。





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