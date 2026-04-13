不旅遊會死1／機票搶購潮業者喊別急！可觀望下半年 「這招」還能撿便宜
受中東戰火影響，國際油價飆漲，預期漲價心理刺激3月出現「機票搶購潮」。「這是一個不旅遊會死的年代！」業者觀察，目前雖機票價格上漲10~15%，但未感受旅遊需求下降。只要透過淡旺季、運能、航點熱門度，仍可找出票價便宜的旅遊目的地，同時業者也建議有計畫出國的民眾，可再觀望下半年局勢緩和、油價穩定，或需求下降，機票價格可能還有回落空間。
民航局與航空公司公告，4月7日起國籍航空上調燃油附加費，短程線每航段調漲至45美元，增加27.5美元（約新台幣873元）；長程線調漲至117美元，增加71.5美元（約新台幣2270元），此調整為21年來最高點，漲幅約157%。若再加上3月已調高的訂位費，長程來回機票漲幅將超過5,000元。
不只國籍航空，事實上，外籍航空包括香港航空、泰國航空、印度航空、越南航空等，3月已將油價反映在機票價格上，其中像是國泰航空就已調漲2次，累計漲幅約 175%。
預期漲價心理也促使民眾提早下單搶便宜機票。易遊網執行長陳志豪即表示，過往每年3月本就是整年度機票賣最好的月份，但民眾預期油價帶動票價上漲，使得今年3月機票下單比例呈現爆炸性成長，對比去年同期高出75%，並創下單月機票銷售破53萬航段數的新高紀錄。
易飛網董事長周昀生也坦言，這波光機票訂單就成長很多，3月初先漲3~5成，單日統計最高還有2、3倍倍數成長的，不過在4月7日國籍航空調漲燃油附加費後，下訂狀況也跟著明顯放緩。
民眾最關心機票價格會不會再漲？陳志豪坦言，國際情勢難以控制，實在很難一口氣斷言。外籍航空沒有限制，想漲就漲，漲幅也比較兇；不過國籍航空因政府對燃油附加費有金額上限，未來再調漲的空間應不多。
上一波沒趕上搶票的民眾也無須捶心肝，陳志豪建議，反正現在也搶不到最低點，民眾可再觀望一下，說不定下半年局勢緩和、油價穩定，或是需求下降，機票價格還有回落空間；若油價續漲，仍可選擇票價較平穩的國籍航空，「其實不用急著現在搶票！」
他也解釋，機票價格由「稅金＋燃油附加費＋票價」3部分組成，目前主要是燃油附加費先跳漲，票價本身隨市場需求動態調整，只要需求減弱，票價即能降下來，一增一減下，最後可能票價也和3月前差不多。
周昀生也認為，訂票還是優先考量自身需求，若沒有確定行程，實在不需要一窩蜂搶票，目前美伊持續談判中，且3、4月的這波已算漲得很多，短期應不至於再有大動作的調整，他認為可以再觀望一下。
陳志豪預期，旅遊成本的提高，民眾旅遊消費模式也將從過往的「目的地導向」更趨向「價格導向」，也就是「先看價格、再決定去哪」，他建議可考慮淡旺季、運能、航點熱門程度來找出便宜航線。
例如，韓國本就是相對便宜的航線之一，再加上星宇航空6月1日起增飛釜山，運能變大，若需求沒有跟上，價格就有機會往下壓；至於日本，東京、大阪、名古屋等幾個主要城市的航線價格通常不會掉太多，但一些二、三線城市或季節性較強的航點，在淡季時比較有機會看到票價下修。
至於旅遊成本漲幅最明顯的長程線，本來機票成本就高，再加上很多航點是「直飛、供不應求」，像長榮的台北－巴黎航線，價格就很難降下來；但若是同一航點有2家航空公司同時飛，例如8月起星宇將直飛布拉格，布拉格就有星宇與華航共同經營，這時就可觀察，「如果沒有太多人去布拉格，供過於求下，下半年票價就很可能會往下調。」
另外，像是12~1月冬天通常是歐洲旅遊淡季，機票價格也有機會比旺季便宜1~2成，甚至更多；但巴黎、紐約、倫敦等熱門點，即使在淡季，價格下修空間通常也較小。因應民眾需求，易遊網也推出「機票低價訂閱」功能，方便民眾掌握低價購票的時間點。
看更多 CTWANT 文章
日本牙刷1設計驚呆台人 老司機嗆：30年前就玩過
點蝦壽司被師傅問：先拍照？ 他見天價帳單才懂「一口1500元」
獨家／與Lulu分手三年現單身 張瑞夫女性友人陪拜月老廟
其他人也在看
南亞科法說會利多卻漲不動？ 分析師揭1關鍵：短線震盪機率大
記憶體大廠南亞科（2408）第一季財報繳出亮眼成績單，不僅每股盈餘達8.41元，創下歷史新高；毛利率更衝上67.9%新高，表現甚至優於台積電（2330）。不過，今（14）日股價反應相對冷淡，盤中最高雖一度觸及240元、漲幅逾6%，隨後漲勢收斂，截至上午10時40分，漲幅縮小至1%左右。分析師指出，雖然基本面亮眼，但籌碼面凌亂壓抑表現，在產品報價未明顯上漲前，短線恐維持震盪格局。
油漲不只機票貴！國泰、華航等航空爆「砍班潮」
油漲不只機票貴！國泰、華航等航空爆「砍班潮」
台股漲破36000點早有預兆！ 股市冥燈「巴逆逆」一句話神助攻
美伊情勢稍微露出曙光，美股13日全面收紅，台指期夜盤今（14日）衝破36000點，台股也跟著大漲逾600點，站上36000點大關創新高。然而美國總統川普（Donald Trump）變臉如喝水，當大家還摸不著頭緒時，不少股民發現，台股起飛的推手，又是日前差點隻手終結戰爭的股市反指標冥燈「巴逆逆」。
師傅問是否拍照！他隨口點「這壽司」結帳嚇傻 內行一看驚呆：夢幻逸品
近年國人出國旅遊風氣盛行，日本更是不少人的首選目的地，當地壽司與各式海鮮料理也成為必嚐美食。然而，若未留意品項內容與價格，可能一不小心就讓荷包大失血。一名網友分享，自己在機場壽司店隨意點餐，結帳時才驚覺價格高昂，直呼「難怪師傅當時會問要不要拍照」，貼文曝光後，掀起網友熱議。
買房心態變了？他聽完父母談物價秒破防 年輕族群「等跌心態」開始動搖
房價還沒等到下跌，愈來愈多年輕人卻先等到生活成本一路變高。近日一篇買房分享文在網路上引發熱議，一名年輕網友因聽完父母談起過去物價與房價變化後，突然意識到，真正一直在縮水的，也許不是房價，而是自己手上現金的購買力。貼文曝光後，也引來不少首購族與自住客留言共鳴，讓原本常見的等待心態，開始出現鬆動跡象。對愈來愈多人來說，現在最怕的，或許早已不是買貴，而是再拖下去更買不起。
油價震盪衝擊航空業！航班縮減、票價全面上揚，旅客如何自保？
中東地緣政治風險升溫，正快速改寫全球航空市場的營運邏輯。據國際航空運輸協會（IATA）數據顯示，航空燃油價格在短短一個月內翻倍，從2月底的每桶99.40美元飆升至4月初的209美元。這樣的漲幅也壓縮航空公司的利潤空間，迫使業者不得不重新檢視整體航網與運力配置。為何燃油附加費已無法消化成本衝擊？過去航空公司面對油價上漲，多半透過燃油附加費來轉嫁成本，但這套機制......
玻纖布供不應求頻傳！這「巨頭」上揚破8%狂轟26萬張 「記憶體大廠」漲停爆出20萬張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導美伊戰爭局勢再傳議和可能，美國總統川普近期宣布伊朗主動與美方聯繫，盼能達成協議，台股加權指數今日盤中大漲811.58點、...
年收多少才能買台北房？ 專家曬數據：非富即貴
2025年房市在信用管制下吹起冷風，全台申貸主力由年收百萬內的小資族撐起，北市則是呈現「非富即貴」景象，年收入超過400萬元者占比達第二多。在「金龍海嘯」洗禮後，唯有手握首購「免死金牌」者與頂端豪客，方能穩坐這波房產洪流。
台積電改寫2025元新天花板！短短2個月新增135位億萬富翁
台積電（2330）法說會前夕，今（14）早盤中股價再度改寫2025元新天花板，一張要花202.5萬元，等於只要持有近50張，就擁有上億身價。據集保結算所資料，台積電已創造近9900名億萬富翁，且神山今年2月25日率先站上2000元大關後股價震盪，短短2個月收復再締新猷外，全民進場撿又賺一波，短短2個月就新增高達135位億萬富翁。
便當店連月虧損錢快燒光 楷教練遭炎上回應了！大股東出手護航
知名健身教練楷教練去年7月開便當店，剛開始時售價引發討論，楷教練也解釋投入的成本差異，而3月網上傳出便當店營運有所變動，近日健人蓋伊前往楷飯吧拍片，才了解到店家已快燒光資金，但楷教練不希望放棄想找到生路，沒想到引發網友議論，對此楷教練也發聲。
香燈腳擠爆火車！她拍下「1幕」超火大 氣喊：媽祖不會保佑你們
苗栗白沙屯拱天宮媽祖於12日深夜11時55分凌晨起駕，展開為期8天7夜的徒步進香行程，今年報名人數突破46萬，創歷史新高。但隨著香燈腳人數增加，也讓進香路上出現許多亂象，有女網友搭火車到站時，剛開門還沒下車，就有一大群香客蜂擁而上，讓她氣喊「媽祖不會保佑你們的」。
玩日本1景點「陸續發燒」急求助乩童！釣一票苦主：不敢再去
近日有網友在社群平台 Threads 發文分享一段在日本旅遊發生的離奇經歷，引發熱議。該網友表示，她們一家六名大人、三名小孩前往日本旅遊，原本行程順利，卻在旅程結束前兩天開始出現小孩陸續發燒的情況，讓整起事件增添不少詭異氛圍。
出國第3天就是折磨！一票全認了「國旅沒死」：真的輕鬆 內行曝神級清單：去過忘不了
近年「出國潮」大爆發，國旅頻頻被唱衰，甚至遭酸「盤子才在台灣玩」。不過，近日在社群平台Threads上，一名網友的反向思考意外掀起戰火！該網友直言「只有我覺得國旅比較輕鬆嗎？」尤其是帶小孩，2天1夜剛剛好，更感嘆「出國第3天就開始感覺是折磨了」。此文一出，瞬間戳中大批家長淚點，甚至引發一波「隱藏版國旅清單」熱論。
玻纖布超夯！日東紡帶飛台玻衝新高，多空激戰大洗「雲霄飛車」
[FTNN新聞網]記者陳思穎／綜合報導日本大廠日東紡股價站上30,400日圓，創下歷史新高。在此強勢帶動下，台股玻璃族群表現亮眼，指標廠台玻（1802）繼昨日強攻...
還沒交屋就後悔？南港豪宅買家減價逾千萬讓渡
交屋前減價讓渡。台北市東區門戶計畫、南港知名都更案近期陸續交屋，不過，根據內政部實價網最新揭露，該建案15樓其中一戶，2021年3月預售買進總價為2億8602萬元，但卻趕在今年年初交屋前以2億7380萬元讓渡，減價金額為1222萬元、減價幅度近4.3%。
白沙屯媽祖起駕46萬人隨行！蔣萬安曝太太也成香燈腳
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導「粉紅超跑」苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香活動前（12）日晚間正式起駕，展開8天7夜遶境之旅。當晚包括台中市長盧秀燕、台北市...
工地高薪代價大！水電學徒揭「1陋習」超可怕 只做4個月崩潰喊離職
願意吃苦就能換高薪？一名網友發文抱怨，他不菸不酒不檳榔，但在工地當了4個月的學徒，發現每個師傅都在抽菸，「菸是一根一根的一直點，嘴巴叼著一根菸，邊做邊抽」，為了不讓自己的肺壞掉，決定提出離職。
台股成交金額破9717 億！台積電收2055元再寫天價 2個月多135位億萬富翁
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（14）日在電子權值股全面點火下，收盤大漲838.83點，以36,296.12點作收，漲幅2.37%，不僅站穩3萬6關卡，成交金額9,7...
冷氣關機前「必做1事」！防發黴飄異味…日系大廠認：10年沒洗也乾淨
隨著氣溫升高，冷氣使用頻率大增，相關清潔問題也成為熱議焦點，有網友近日汰換家中冷氣，拆開舊機後發現內部滿是黴菌，被安裝師傅提醒「冷氣關機前應啟用防黴或送風功能」。對此，有日系冷氣的經銷商分享檢修經驗，表示有客戶長年使用防黴功能，即便10年沒清洗冷氣，機體仍非常乾淨。
淡水滷味攤鼠患未解！不到1周再被爆 衛生局將複查開罰
淡水英專路一處滷味攤日前才爆出老鼠爬上食材的食安爭議，未料事隔不到一周，又有民眾在社群平台指控「料理鼠王再次出現」，質疑業者環境衛生未改善，甚至批評「做生意沒良心」，引發網友熱議。新北市衛生局表示，已曾開出限期改善通知，將再度派員稽查，若未改善，最重可開罰。