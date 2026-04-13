不旅遊會死2／戰爭不影響出國魂！不怕團費調漲 業者曝「這幾招」荷包不痛

受中東戰爭影響，民眾因有安全疑慮，欲前往亞非地區旅遊的民眾轉向改往其他國家，如美加、紐澳等地區，訂單數皆成長。（圖／新華社）

今年中東戰火促使國際油價調漲，連帶拉高機票與團費價格，但仍不減國人出遊熱情。旅行社業者觀察今年第一季的訂單狀況，僅戰事影響的中東、亞非地區買氣略有下滑，整體國人出國意願仍高，訂單不減反增。業者指出，目前東南亞線、日本二線城市或3小時航程內的航點，正是團費漲幅較小的旅遊目的地；想撿便宜，也可透過「團購」或「旅展」等方式，降低漲價對荷包造成的硬傷。

雄獅發言人賴一青（左）表示，雖然中東爆發戰爭，但整體訂單動能不減，觀察自3月初以來，在手訂單年增約15%，能見度看至年底。（圖／林榮芳攝）

雄獅總經理暨公關發言人賴一青表示，雖中東爆發戰爭，但整體訂單動能不減，自3月初以來，在手訂單年增約15%，能見度看至年底，且出現明顯「轉單效應」，中東與亞非地區買氣下滑約1成，但被消費者視為較安全地區的東北亞、紐澳、美加團都有明顯成長。

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她進一步說明，美以聯軍於2月28日發動軍事行動，從3月1日起看未來訂單，進單數仍持續成長，且成長比例樂觀，因安全考量轉單數最多的是紐澳和日本，較去年成長4成，韓國及美國則成長2成，雖亞非地區負成長，但歐洲並沒有因此停滯，反而成長15%，主要因轉機問題已解決，加上國內航空公司每週提供逾80班直飛歐洲航班，推升歐洲團買氣不減反增。

至於團費漲價方面，國際油價受戰事影響，使航空公司3月起紛紛調漲機票燃油附加費，旅行社也因應調漲團費價格。賴一青表示，目前短程線團費落在3.5~4萬元，為反映機票價格走揚，漲幅在2,000元上下；紐澳、美加長程線團費多落在8~18萬元，調漲約4,000~5,000元間，以調幅比例來說不是很高。

她強調，不希望漲幅讓消費者降低報名意願，現階段調漲的團費沒有多漲或預期性的漲幅，完全僅反映機票成本的提高。不過，近日市場頻傳機票價格將再調升，她也表示，未來團費不排除持續進行滾動式調整。

團費除機票，還有當地交通、住宿等費用，戰事導致的通膨、物價上漲，是否也會反映在團費上？賴一青回應，油、電雙漲是必然的，不過與國外供應商採購旅遊元件簽署的是年約，目前都還在觀察當中，就算有漲也不會立即反映在現在的團費上，而是在明年度的合約中。

不過她提到，市場也有另一派認為戰爭若提早結束，漲價的情況也就不會發生，只要過了目前陣痛期，就會回到正常情況。她強調，只要有調降，團費一定也隨市場調降，不會維持在高點。

對於價格較敏感的民眾，此時可能會出現較強烈荷包縮水的感受，她則建議，如果還是想出國玩，可以往東北亞的日韓或是亞洲國家走走，因為漲幅只有2000元而已，真的不多。

五福旅遊總經理王哲彥也表示，雖然是全面性調漲，但仍有部分地區因市場供需機制或航線距離的因素，漲幅相對溫和，例如東南亞線的泰國、越南，由於航班選擇性多，加上當地物價通膨相較於歐美日較為平緩，整體團費的漲幅在可控範圍內，是目前CP值極高的選擇。

雖然團費漲，但還是可往東南亞線、日本二線城市及3小時內的短程航線找便宜旅遊地區。（圖／新華社）

此外，王哲彥也建議可避開東京、大阪等熱門一線城市，選擇日本二線城市與航點，如高松、岡山等，往往能避開極端高價；亦或是選擇3小時內的短程航線，如香港、澳門、釜山、沖繩等地區，受燃油附加費調整的絕對金額影響相對較小，都是目前相對影響不大的地區。

除了早鳥預購外，他也建議消費者可鎖定旅展優惠或團購的方式來「省荷包」。接下來的旅展有4月24日台中國際旅展、5月15日高雄市旅行公會國際旅展，以及上半年最具規模的5月22日台北國際觀光博覽會。以五福旅遊來說，都會整合資源釋出特定優惠，是消費者「撿便宜」的最佳時機；或邀約6~10名親朋好友一起參團，透過人數優勢向旅行社進行些許議價。

5月北中南皆有舉辦大型旅展，業者通常會在旅展祭出具有競爭力的價格產品，民眾能趁機撿便宜。（圖／報系資料庫）

去年全台出國旅遊達1,894萬人次，創歷史新高，等同於國人平均每年出國2.5次，旅遊已成為剛需產品，國人瘋出國也成為業者的底氣。展望全年，雖中東局勢帶來干擾，但其他市場需求加速成長，加上旅遊需求向亞洲短程移動，包括桃園、台中及高雄飛日本和東南亞的航線都在增班，整體而言，2026年旅遊市場仍非常樂觀。

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