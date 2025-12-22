不明人士威脅要炸南韓國防部 首爾警方高度警戒

南韓國防部遭人威脅放炸彈，南韓警方全面戒備。

南韓警方今（22）日指出，昨日晚間接獲有不明人士，在網路論壇發文，威脅要炸國防部，還強調已經完成爆裂物的設置作業，預計在23日引爆。目前，相關貼文已經遭到刪除，而首爾警方正在針對發文者的身分，進行搜索。

據南韓媒體報導，南韓警方指出，首爾「龍山警察署」21日晚間9點30分接獲報案，疑似有不明人士在南韓知名網路論壇發文表示，他「已經在南韓國防部完成爆裂物設置」，並強調設定在23日晚間6點引爆，引爆地點是位在首爾市龍山區梨泰院路22號的龍山基地，目前這篇文章已經遭到刪除。

對此，目前南韓警方在南韓國防部附近加強巡邏，並且也全面追查發文者的IP位置。