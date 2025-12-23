不明人士恐嚇桃機、機捷放炸彈 航警局：已加派警力戒備

桃園機場今日下午也接獲，有人揚言在桃園機場、桃園機場捷運沿線放炸彈。（本刊資料照）

台北捷運台北車站、中山商圈才發生無差別攻擊事件，後續類似模仿的恐嚇言論、貼文層出不窮，桃園機場今日下午也接獲，有人揚言在桃園機場、桃園機場捷運沿線放炸彈；對此，桃機獲報後立即通報警方處理，各轄區警力同步加強巡邏、戒備。

桃園國際機場今（23日）16時許接獲不肖人士訊息，有人揚言在機場與機場捷運沿線放置炸彈。對此，桃園機場表示，已通報各轄區分局提升警戒；桃捷公司行控中心也隨即通知捷警加派人力進駐各站，全線站務與保全人員同步加強站體巡檢。

航空警察局晚間表示，警方從案件發生後，幾乎每天均有接獲有關攻擊機場的貼文與情資，但IP都在境外，故從19日起就已加強警力戒備。除提高巡邏見警率、加強交通樞紐連通處監控，並加強可疑人士盤查，也籲大眾在機場內若發生任何可疑人事物或感受到安全威脅，可打110報警，亦可尋求鄰近員警及服務人員協助。

