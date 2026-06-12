不明人士自稱文化局高層 合作廠商小心慎防詐騙

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台北市文化局昨（十二）日表示，近日接獲合作廠商反映，不明人士來電自稱文化局首長秘書，除了肯定廠商過往合作成果，還稱文化局有意委託新的合作案，希望進一步聯繫洽談。廠商依對方指示加入通訊軟體帳號，不明人士復以首長名義與廠商互動聯繫，所幸廠商察覺有異，主動向文化局查證後，確認疑為不肖人士冒用機關及首長名義進行詐騙。

近期詐騙集團藉由冒用政府機關、公務員及既有合作關係等身分增加訊息可信度，藉此取得民眾或廠商信任，尤其對於某些單位曾與機關合作，常以新案合作、業務洽談、資源媒合等名義進行接觸，提醒合作廠商及民眾務必提高警覺，接獲可疑訊息應先行查證，切勿輕信或依指示提供個人資料、金融資訊及進行匯款。

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北市文化局進一步指出，本局與廠商間業務往來均依正式行政程序，倘若涉及採購、委託服務、補助計畫、場館營運及其他合作事項，皆是透過正式公文、電子郵件及既有業務窗口進行聯繫，不會透過私人通訊軟體帳號要求辦理相關程序，更不會要求提供帳戶資料、代墊款項及進行匯款。

北市文化局強調，合作廠商及民眾若是接獲自稱本局人員、主管及首長等，可疑來電、簡訊甚至通訊軟體訊息，應立即向原承辦窗口或本局查證確認，切勿輕易提供個人資料，更不能依指示進行任何金錢往來。如有疑慮請撥165反詐騙專線諮詢，共同提高防詐意識，避免落入詐騙陷阱。