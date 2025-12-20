不明人士自稱「張文是他兄弟」 「會接下去未完成任務」點名高雄車站 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

昨（19）日晚間，27歲男子張文分別在北車與捷運中山站對路人無差別攻擊，他先在北車M7出口丟擲煙霧彈，然後一路逃逸中山站商圈，然後持長刀隨機攻擊路人，共造成民眾3死9傷悲劇，而張文最後則是從誠品南西百貨5樓墜落，送醫後身亡。就在事發後，網路上竟有一名自稱與張文同組織的網友貼文恐嚇「社會病態交給我們來重整」，還點名高雄車站為下一個目標。

高雄警方對此已展開偵查，鐵路警察局高雄分局指出，本案將由科偵人員與相關單位共同偵查，刑大科偵隊也已投單查詢貼文發文者的IP位置，追查身分，並針對高雄車站的預告犯案展開警戒與防範。

廣告 廣告

該篇貼文表示，「北捷事件，主角張文是我兄弟，我們是一個組織，今天他未完成的任務，我會繼續接下去，下一個地點高雄車站，敬請期待，社會病態交給我們來重整。」

照片來源：翻攝畫面

更多《CNEWS匯流新聞網》報導

台北市隨機殺人釀4死 賴清德下令徹查是否遭人指使

「小王」不滿被分手當街殺女友 國民法官判處無期徒刑

【文章轉載請註明出處】