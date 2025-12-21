不明人士點名台中新光「放話殺50人」 春風痛心發聲：社會怎麼了

台北市19日發生嚴重隨機殺人案，兇嫌張文在分別在北捷、中山商圈擲煙霧彈後持刀攻擊，全案造成4死。未料，日前竟有惡網友用不明帳號在網上發文嗆聲表示：「我會更加努力殺死更多人，下一個目標台中新光三越，目標50個人。」引人心惶惶。對此，玖壹壹成員春風心痛發聲。

有不明人士在網路上發文恐嚇。（圖／翻攝threads）

該名惡網友在社群平台threads上寫下：「張文是我兄弟，我會更加努力殺死更多人，下一個目標台中新光三越，目標50個人，敬請期待。」由於正值敏感時期，引起社會關注。春風看到後也在網上無奈表示，和朋友聊到這起社會案件心裡相當不捨，心想著，「這社會到底怎麼了？」

春風痛心發聲。（圖／翻攝IG 911_eo）

春風接著提到，「我認識的台中親友們，據我所知你們多多少少，都有經歷過面對這種神經人的經驗，只剩你們有那種勇氣面對他，我也相信你們一定非常願意，為社會上盡一份心力，保護大家。」最後不忘呼籲大家，一定要出門平安。

春風呼籲大家出門要平安。（圖／翻攝IG 911_eo）

而針對不明人士的恐嚇訊息，台中市第六警分局在昨日表示，第一時間已調閱該留言網路協定位址，確認為境外IP（柬埔寨），立即與百貨館方聯繫，啟動應變機制，同時派遣警力加強周邊巡守與警戒。

