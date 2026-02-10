不明動畫、遊戲恐藏詐騙陷阱 教育部籲留意孩子上網安全
〔記者楊綿傑／台北報導〕每年二月第二週的週二為全球網路安全日，今年適值2月10日，也正逢寒假期間，教育部指出，包括陌生訊息或連結、不明動畫或小遊戲等，都可能藏有詐騙、假訊息、盜取個資等問題，呼籲家長應該提醒孩子注意網路使用安全，並善用數位工具協助孩子過濾有害訊息。
全球網路安全日自2004年由歐盟發起，目前已有超過180個國家與地區共同響應，今年的網路安全日持續關注網路霸凌、社群媒體使用及線上風險等議題，希望打造更安全、友善的網路環境。
而今年寒假接續春節，假期長達30天，學生居家使用網路的時間增加，教育部表示，青少年雖然熟悉網路與科技工具，但也容易因經驗不足而誤入風險情境。提醒家長與師長應多加關心孩子的上網情形，協助建立良好的作息與安全使用習慣，避免網路成為詐騙或不當行為的入口。
其中，通訊軟體提供資訊即時交流、人際互動以及內容分享等多種功能，已成為青少年日常聯繫與分享生活的重要工具。教育部呼籲家長提醒孩子，面對陌生訊息或來源不明的連結時，切勿急著回應或轉傳，應先查證內容，並善用隱私設定與封鎖、檢舉功能，過濾不當訊息，降低遭受詐騙或個資外洩的風險。
此外，教育部提到，網路影音、線上遊戲及網路購物是大眾喜愛的休閒娛樂，但不肖人士卻經常利用這個特性，刻意設計幽默生動的動畫、吸睛的網站或互動性高的遊戲，從中提供不實的假訊息，誘導點擊不明連結以驗證身分進而竊取敏感資料。
教育部先前已透過建置免費「數位工具包」資源(https://gov.tw/bLU)，提供圖解操作手冊與教學影片，協助家長設定孩子手機使用時間、過濾暴力與色情等不當內容等功能，家長可至三大電信業者指定之直營門市尋求安裝或設定該功能並指導使用。
教育部提醒，家長應教導孩子不要隨意透露帳號、密碼或個人資訊，若發現可疑情形，應立即停止使用並向家長或師長反映，善用檢舉與封鎖機制，降低輕信詐騙騙術、帳號被盜或個資外洩的風險。也鼓勵民眾善用「中小學數位素養教育資源網(https://eliteracy.edu.tw)」的相關教材與資源，陪伴孩子在數位世界中安心學習與成長。
