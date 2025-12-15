不明原因喘、咳、痰 快做肺功能檢查

郭鈞瑋醫師提醒民眾，出現不明原因的喘、咳、痰，應提高警覺，留意肺部健康。（圖：成大醫院提供）

▲郭鈞瑋醫師提醒民眾，出現不明原因的喘、咳、痰，應提高警覺，留意肺部健康。（圖：成大醫院提供）

為了喚起民眾對慢性阻塞性肺病的關注，成大醫院響應國際倡議，推出呼吸健康週互動策展，以圖像化展示和體驗設計，介紹COPD的成因、症狀、危險因子與治療方式，讓呼吸健康知識更好理解、更接近日常生活。林鵬展副院長表示，呼吸健康週希望透過友善而具趣味的策展方式，讓複雜的醫學知識轉譯成親切易懂的語言，走入社區與日常生活。我們希望這不只是一場展覽，而是一段讓民眾重新認識自己呼吸、喚起自我覺察並採取健康行動的旅程。

廣告 廣告

COPD（簡稱肺阻塞）是一種進行性肺部疾病，台灣成年人盛行率約9～10%，長期位居國人十大死因之一，但真正被診斷並接受治療的人不到三分之一。成大醫院胸腔內科郭鈞瑋醫師提醒，慢性咳嗽、咳痰、走路就喘等症狀，常被認為年紀大或體力變差，但其實是肺功能逐漸下滑的警訊，高風險族群應定期接受肺功能檢查。

郭鈞瑋醫師指出，吸菸、空氣污染、廚房油煙、工業粉塵、二手菸，以及氣喘控制不佳，都可能增加肺阻塞的風險，規律使用吸入型藥物、戒菸、避免刺激性環境與維持規律運動，是穩定病情的四大核心策略。

成大醫院以團隊模式提供肺功能檢查、吸入器教學、呼吸復健、戒菸諮詢與整合性健康管理等服務，協助患者建立長期自我照護能力，減少急性惡化與住院風險。透過「呼吸健康週」活動，讓更多民眾認識COPD，及早檢查、及早治療，共同打造能自在深呼吸的健康生活環境。